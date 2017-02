Antonio Conte: "Hemos dominado"

Google Plus

David Via Molina

Antonio Conte en el encuentro ante el Swansea City. Foto: Chelsea FC

Buenos tiempos en Stamford Bridge. El Chelsea va a como una flecha hacia el trofeo de la Premier League, y no parece que vayan a frenar. Los Blues ganaron este sábado por 3-1 al Swansea City de Paul Clement y Makelele gracias a los goles de los españoles Cesc Fàbregas, Pedro y Diego Costa. Llorente apretó el marcador, un jugador que quiso el técnico italiano para reforzar el equipo este invierno.

"Hemos jugado muy bien y hemos creado muchas ocasiones para marcar" La victoria, pese al dominio, no fue cómoda. Al Chelsea se le veía muy bien con el balón, la superioridad estaba presente: Fabianski y los palos fueron un gran obstáculo para los de Conte. No obstante, el Chelsea supo anteponerse a la situación y lograron los tres puntos. Antonio Conte habló después del partido: "Estoy muy satisfecho por la actuación del equipo. Hemos jugado muy bien y hemos creado muchas ocasiones para marcar. No ha sido fácil ya que Paul Clement ha supuesto un impacto muy positivo para el Swansea, han creado unos ataques muy distintos a los del Liverpool o el City", matizó el entrenador blue.

"Pero hoy hemos dominado. Tras el gol del empate les dije a los jugadores que ganar hoy era primordial. El empate no lo merecíamos, pero era la realidad. Tuvimos que presionar mucho arriba para ganar el encuentro", explicó Conte.

"No es fácil mantener a los jugadores concentrados, pero es algo fundamental. Saben muy bien que tenemos que mantener el equipo arriba de la clasificación para ganar el título", contó Antonio.

"La formación y el sistema táctico consigue explotarlas como nunca antes", dijo sobre Pedro "Pedro está mostrando su gran potencial. Es un gran jugador como Costa, Willian o Hazard. Está jugando muy bien con y sin el balón. Ahora merece jugar y marcar goles es algo fantástico para él y para todo el equipo. Siempre ha tenido estas habilidades, pero ahora gracias a la formación y el sistema táctico consigue explotarlas como nunca antes", explicó Conte sobre el jugador canario, quien anotó el gol de la victoria ante el Swansea.

Gracias a los tres puntos el Chelsea se mantiene lider en la clasificación, a once puntos del Manchester City, segundo clasificado y que no jugará este fin de semana puesto que el United, su oponente de esta jornada, jugará mañana la final de la EFL Cup. A los de Conte solo les queda menos de un tercio de temporada para poder coronarse campeones de liga. La regularidad será clave.