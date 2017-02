Mourinho repasa las bajas previas a la final

Google Plus

Foto: SkySports

El domingo el Manchester United podría levantar su segundo título con José Mourinho -el primero fue la Community Shield-. Para conseguirlo, tendrá que vencer al Southampton en la final de la EFL Cup. El técnico portugués cuenta con varias bajas y dudas para el partido. En la rueda de prensa previa al partido, repasó la lista.

Altas, bajas e incógnitas

El partido de vuelta de los dieciseisavos de la Europa League ante el Saint-Étienne en Francia trajo consigo la posible lesión de dos jugadores: Carrick -molestias en la pantorrilla- y Mkhitaryan -en el tendón de la corva-. "Michael [Carrick] está disponible," dijo el técnico. "Inteligente, experimentado, abandonó la cancha [ante el Saint-Étienne] en el momento oportuno, así que Michael está disponible. Mkhitaryan está fuera, y Jones, ya veremos, mañana se tomará la decisión''.

Wayne Rooney también era un futbolista que causaba incertidumbre ante del partido pero para el bien del Manchester United, sí estará disponible el capitán. "Wayne está bien y entrenando con el equipo. No fue convocado para el partido contra el Saint-Étienne porque no estaba listo para jugar, pero sí lo estaba para realizar otra importante sesión de entrenamiento, y no tenemos la menor duda de que estará involucrado en el juego". El internacional inglés fue el autor del gol del triunfo la última vez que el club alzó el trofeo, contra el Aston Villa en 2010.

Otros de los que vuelve es Ander Herrera. Tras cumplir sanción, podrá ejercer en la medular ante los saints el domingo. Por su parte, Eric Bailly no podrá jugar en Rusia ante el Rostov en la ida después de su expulsión en Francia, pero sí estará disponible ante el Southampton.

Una cita importante para los grandes futbolistas. El Manchester United podría levantar su primer título en 2017 para subir la moral de cara a la recta final de temporada. Que no pare el tren.