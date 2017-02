Coutinho avisa del peligro para no subestimar al Leicester

Google Plus

Coutinho durante un partido con el Liverpool. | Foto: www.liverpoolfc.com

Visitar al Leicester City, a pesar de sus problemas durante esta temporada, nunca será tarea fácil. El Liverpool tendrá que pasar por el King Power Stadium el lunes y Philippe Coutinho sabe a lo que se enfrentan.

El brasileño, después de la derrota de los Reds ante el Hull City en su última salida en Premier League, espera que no se repitan los mismos errores que llevaron al equipo a mantenerse en el bache. La plantilla de Klopp, que venció al Tottenham para recuperar la senda de la victoria en la competición doméstica, llega al encuentro con el descanso de dos semanas, ya que no tuvieron que participar en la pasada jornada de FA Cup.

Coutinho ha remarcado que el Liverpool debe estar al 100% centrado para lograr el triunfo: “Tenemos que intentar hacer lo mismo que hicimos en el encuentro ante el Tottenham. Tenemos que estar centrados desde el primer minuto. No estábamos al 100% cuando jugamos contra el Hull. No se por qué, pero a veces ocurre”. Refiriendose de nuevo al partido ante el equipo de Marco Silva, el ‘10’ del Liverpool ha querido reseñar que el segundo tiempo fue mejor que el primero, pese a que no lograran anotar para igualar o dar la vuelta al marcador: “En el segundo periodo salimos mejor pero, por supuesto, en la Premier League si un equipo juega uno de los dos tiempo mal, es complicado salvar el partido”.

Antes de las pequeñas vacaciones en La Manga para los hombres de la plantilla de Jürgen Klopp, superaron con creces a uno de sus rivales directos. El partido ante los Spurs, según las palabras de Coutinho, debe servir de referente para recuperar el nivel: “Ése debería servir de ejemplo. Hay que jugar bien desde el primer segundo”.

El momento en que llegan los dos equipos, y la situación a lo largo de la temporada de ambos conjuntos, ha llevado a una sensación de superioridad por parte de los de Anfield. Pese a todo, Philippe Coutinho prefiere ser cauto comentando que no será un paseo ante el Leicester, no deben subestimar a los Foxes: “Son los campeones de la pasada temporada. Tienen mucha calidad. Hay muchos buenos jugadores ahí, estoy seguro de que será un partido difícil. Pero cada encuentro es difícil, todos los equipos están muy bien preparados, así que nosotros tenemos que estar igual de bien preparados”.

Una victoria en Leicester sería un paso importante para los hombres de Liverpool para ver la temporada de una manera diferente: “Es muy importante para nosotros seguir la victoria ante los Spurs con otro triunfo. En nuestra situación, todos los partidos siguientes son igual de importantes. Desde el principio, nuestro objetivo fue clasificarnos para Champions League. Es vital para Liverpool jugar en esas competiciones, luchando con otros grandes equipos y sin rendirse. Esperamos hacer grandes partidos para lograr nuestros objetivos”.