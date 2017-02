"HurriKane" en White Hart Lane

Google Plus

El Tottenham lleva unos años siendo uno de los equipos más temidos de Inglaterra. Una auténtica apisonadora que necesitaba redimirse tras su última desilusión en Europa. Y sin duda, lo hizo. La exhibición de fuerza del Tottenham con esta contundente victoria (4-0) ha sido para recordar. Un aviso a navegantes de que el Tottenham va a pelear por estar el año que viene en la Champions League. La exhibición de fuerza la hizo, en especial, gracias a una primera parte para enmarcar en la que se volvió a alzar la figura de Harry Kane, que volvió a aparecer. Y de qué manera. Sus tres goles y su asistencia en este contundente 4-0 confirman que actualmente es el mejor delantero inglés. Aún así, estos tres goles se pudieron quedar cortos gracias al partido que hizo el jugador de los Spurs. Desde su irrupción hace dos temporadas, el delantero no ha parado de crecer, y con él, el Tottenham.

La otra cara de la moneda la pusieron los Potters, que en todo momento se vieron superados por el vendaval ofensivo del Tottenham en White Hart Lane. Pese a que en la segunda mitad tuvieron unos minutos en los que consiguieron estirarse más los de Stoke-on-Trent, en ningún momento parecieron capaces de llevarse algo positivo de Londres. Con esta derrota se ha visto que la diferencia en la tabla no es casualidad, y que el Stoke aún no está preparado para poder competir por metas mayores a la mitad de la tabla, pese al buen desempeño que estaban mostrando.

Con esta victoria, el Tottenham seguirá siendo (a expensas de lo que haga el Manchester City) el más inmediato perseguidor del Chelsea y se confirma como uno de los favoritos para ocupar una de las cuatro plazas para ir a Champions League en la siguiente campaña. Mientras tanto, el Stoke City ha terminado de enterrar sus pocas esperanzas de pelear por Europa.

Asedio en White Hart Lane

El Stoke planteó el partido, desde un primer momento, como un auténtico cerrojazo para los locales. Y, por tanto, el asedio de los Spurs fue notorio desde el primer minuto. Todo iba según lo esperado para los visitantes, hasta que una serie de rebotes dentro del área le dejaron el balón franco a Harry Kane, que no dudó ni un segundo para cruzar el balón lejos del alcance de Grant. 1-0 en el marcador, y el planteamiento que había puesto Mark Hughes se estaba empezando a desmoronar.

Kane celebrando el primer gol / Foto: Tottenham Hotspur

El Tottenham, lejos de relajarse tras el buen inicio de partido, siguió apretando. El gol podía caer en cualquier momento, pero una gran contra del Stoke (prácticamente la única en la primera parte), consiguió que conectase un buen centro con la cabeza de Pieters. El remate hizo que Lloris realizase una magnífica parada a bocajarro. Los locales vieron el peligro de tener este resultado tan corto, y tras una serie de buenas ocasiones de Vertonghen y Kane cerca estuvieron de aumentar la diferencia.

Festival de Harry Kane

Pasaba la media hora de partido y al Tottenham, pese al dominio, no conseguía aumentar su ventaja. Esto duró hasta que Kane quiso. El delantero inglés aprovechó una gran jugada de estrategia en un córner para rematar de volea, totalmente solo en la frontal. El remate, de bella factura y a la altura de muy pocos, acabo colándose dentro de la portería. La ventaja se doblaba en el marcador, y se empezaba a atisbar lo que iba a ser un festival para Kane.

Kane en su segundo gol / Foto: Tottenham Hotspur

El inglés tenía ganas de más, y poco después de su segundo gol, los Spurs consiguieron sacar una falta en zona de peligro. Eriksen, que en un primer momento parecía que iba a tirar la falta, engañó a propios y a extraños pasando el balón en corto a Harry Kane, que no dudó en rematar. El disparo de Kane tocó en el pie de Crouch, desviando la trayectoria del balón, provocando que Grant no llegase al balón y Kane consiguiese su hat-trick. 3-0 en el marcador y aún no había terminado la primera mitad.

Alli celebrando con Kane su gol / Foto: Tottenham Hotspur

Pese a que se acercaba cada vez más el final de una primera parte para enmarcar, aún daba la sensación de que podía suceder algo más. Y de nuevo, Kane volvió a aparecer. Un buen regate le dejó al inglés prácticamente mano a mano con el portero. El delantero de los Spurs, en un alarde de visión de juego, le hizo una buena asistencia a Dele Alli, que consiguió marcar a placer. Sin duda, este 4-0 fue el broche de oro para una grandísima primera parte, tanto del Tottenham como de Harry Kane.

Segunda parte sin sobresaltos

Tras el festival en la primera parte, el partido bajó bastante el ritmo. Los locales ya habían hecho los deberes y no quisieron forzar más la máquina. El Stoke aprovechó que los locales estaban relajados, y tuvieron algunas ocasiones para conseguir meter algún gol, pero no consiguieron limpiarle la cara al pobre planteamiento con el que saltaron al campo.

El partido finalizó sin mayores sobresaltos. Ahora, el Tottenham, gracias a este 4-0, se reafirma como el principal perseguidor del Chelsea, mientras que el Stoke City ha demostrado que se le queda grande competir en cotas más altas. En próximos partidos, los Spurs se enfrentarán al Everton en White Hart Lane, y el Stoke City recibirá la visita del Middlesbrough al Brittania Stadium.