Albrighton niega los presuntos problemas del vestuario con Ranieri

Albrighton escuchando las indicaciones de Ranieri la temporada pasada. Foto: Getty Images

Sigue la polémica en torno al despido de Claudio Ranieri como entrenador del Leicester City. Mientras la mayoría del mundo del fútbol ha decidido apoyar públicamente al italiano, algunos medios han asegurado en Inglaterra que han sido los pesos pesados del vestuario los que han exigido el cese de Ranieri como técnico del equipo ante los malos resultados y aparente incapacidad de reacción.

"En su primer día en el equipo me dijo que confiaba en mí. Hizo lo mismo el día antes de marcharse" Jamie Vardy fue el primero en comunicar su enfado con esos rumores, mientras Marc Albrighton no ha tardado en unirse para afirmar que nada hay de cierto en aquellos chismes reflejados en los periódicos ingleses. "Raramente decido comentar las historias de la prensa, pero en esta ocasión estoy muy enfadado y triste con lo publicado por el diario The Times y la especulación sobre mi involucración con una supuesta reunión o discusión con los dirigentes sobre el futuro de nuestro entrenador", comenzaba diciendo el ex del Aston Villa.

"Esto es absolutamente falso. Tenía una muy buena relación con el mánager y un completo respeto por todo lo conseguido al frente del club. Hablé con él tras su marcha y pude agradecerle personalmente todo lo que hizo por mí", declaró Albrighton.

Ranieri abandonando la oficina del club con sus pertenencias. Foto: Getty Images

"Me ayudó a conseguir algo que ni en mis sueños más atrevidos me habría aventurado a imaginar, y además lo hizo en el peor momento familiar de nuestra vida. Nos ayudó a ser positivos cuando todo lo demás era muy negativo", aseguró el 11 de los Foxes.