Van Aanholt: “Demostramos a todos que estábamos listos para ganar el partido”

Google Plus

Los jugadores del Crystal Palace celebran el gol ante el Middlesbrough | Fotografía: Crystal Palace

Importante y vital victoria la conseguida por el Crystal Palace frente al Middlesbrough de Aitor Karanka. Los de Selhurst Park por fin pudieron sumar tres puntos más a su casillero tras dos derrotas consecutivas en Premier League frente a Sunderland y Stoke City. Aunque esos dos rivales, sobre todo el primero, son directos en la lucha por eludir el descenso, el Boro no lo era menos, pues ahora, tras sumar estas tres unidades, ambos conjuntos empatan a veintidós puntos en la zona baja de una clasificación en la que aún queda por jugar el Leicester City. El cambio de entrenador en los Eagles no mejoró la cara de un equipo que sacó mucho partido al tanto de van Aanholt a la media hora de partido. El defensor holandés, que dejó el Sunderland el pasado mercado invernal, anotó su primer gol con su nuevo equipo y su octavo en Premier League.

"El descanso también es importante”

Como el auténtico protagonista del encuentro, atendió a los medios de comunicación al término de los noventa minutos para valorar la victoria y desvelar algunos de los secretos que pudieron propiciarla: “Hemos entrenado muy duro porque no tuvimos partido la semana pasada y después de eso nos dieron unos días de descanso, porque el descanso también es importante”. Esta puntualización que hace el defensor puede no ser una excusa, pues si hay algo que tiene el Crystal Palace es tiempo libre para preparar los siguientes encuentros. Fuera de la FA Cup desde enero y con tan solo dos rondas disputadas de la Copa de la Liga, el cansancio parecía no ser el principal problema de un equipo al que le falta unión.

En cuanto al partido, el holandés se queda con “la buena actitud defensiva” que mostraron durante los noventa minutos y con el hecho de demostrar que estaban listos para ganar el partido: “Volvimos juntos, trabajamos duro y dio sus frutos. Demostramos a todos que estábamos listos para ganar el partido y así lo hicimos. Estábamos muy bien en defensa. En la primera parte salimos dominadores, como diciendo “Estamos aquí para ganar este partido”. Anotar fue un gran momento para mí”, añadió el héroe de los Eagles.