Cesc Fàbregas: "He trabajado muy duro para llegar a 300"

Cesc Fàbregas no se rinde. Foto: Premier League

El pasado fin de semana no dejó a los aficionados Blues con mal sabor de boca. Primero fue el resultado del Chelsea dejando un tres a uno en el marcador de la Premier frente al Swansea, ampliando así en el primer puesto de la Premier League la ventaja consus perseguidores, y luego, por una bonita celebración al término del partido. Fue el centrocampista español del Chelsea quién quiso hacer frente a la prensa y agradeció esos 300 partidos luchados en la competición de la Premier League. Honestamente, el del dorsal con el número cuatro dijo: "He trabajado muy duro para llegar a 300 y todo lo que puedo decir es gracias a todos los que han ayudado a alcanzar esta marca", y así reconoció el gran apoyo de los suyos. "Obviamente estoy eternamente agradecido a todos los fans que me apoyan, mi familia y amigos también", sonreía con orgullo.

De esos tres golazos, uno de ellos lo atravesó Cesc en 19’ de la primera parte, aunque reconoció que el rival no se lo puso nada fácil: "Me pareció que era un juego muy difícil y sabíamos que lo iba a ser. Swansea ha cambiado desde que el nuevo técnico entró, juegan muy compacto, por lo que fue difícil para nosotros", claramente se refirió a ese gol de Llorente antes de terminar el primer tiempo.

Esos tres puntos en la tabla no les vino nada mal a los de Antonio Conte. Ahora los del Chelsea lo saben, deben seguir peleando por mantenerse en los alto de la tabla: "Es importante seguir ganando porque cuanto más se gana, menos hay que preocuparse de los otros equipos", afirmó decisivo.

Para terminar, Fábregas reconoció que el entrenador tenía toda la razón. El juego había comenzado bien pero aún quedaba mucho por recorrer, todos los clubes van a luchar en su contra y ninguno lo pondrá fácil: "Algunos equipos tienen un buen punto al comienzo y otros equipos terminan fuerte… sólo hay que ser regular y tratar de ser sólido cada vez que juguemos. En este momento en el equipo nos sentimos bien, pero estoy totalmente de acuerdo con el míster, todavía hay un largo camino por recorrer".

El próximo seis de marzo el West Ham esperará en casa al Chelsea, está claro que ambos quieren esos tres puntos de oro para ascender en Liga. Sin duda el terreno de juego del próximo encuentro será una verdadera lucha.