Pep Guardiola: "En 50 años la gente hablará de lo que hizo el Leicester"

Pep Guardiola en la rueda de prensa matinal correspondiente a la previa del enfrentamiento ante el Huddersfield | Fotografía: Manchester City

El técnico citizen comentó su visión del viaje realizado por toda la expedición a los Emiratos Árabes dónde pudo conocer personalmente a Sheik Mansour (propietario del club): "Estábamos todos juntos en un lugar diferente, encontramos el sol y cenamos juntos, fue un viaje corto pero agradable". Guardiola dijo que conoció por primera vez a Sheik Mansour y que pasaron un tiempo muy agradable. Además se quedó muy sorprendido por como él sabía absolutamente todo sobre ellos. Por último, en referencia al dueño del club Pep comentó que está muy feliz y que ve absolutamente todos los partidos del equipo, sabe que luchan hasta el final.

Pep confirma que Kompany será baja ante el Huddersfield

Vincent Kompany sufrió una lesión en la pierna hace apenas 10 días y no se le ha nombrado desde el partido que tuvo lugar en Dean Court ante el Bournemouth. El entrenador español aclaró el estado físico del capitán del equipo: "Kompany no está listo para mañana, está mucho mejor pero no está recuperado del todo. Él se encuentra en la última fase de su recuperación".

Otra de las cuestiones que atañe al club de Manchester (continuamente) es la de la portería. Guardiola hizo una apuesta muy controvertida decidiendo prescindir de un símbolo del club como es Joe Hart en favor de Bravo fichado recientemente el último verano. El guardameta chileno era muy del agrado del técnico tanto por sus grandes reflejos bajo palos como por su espectacular juego con los pies. Sin embargo, Claudio Bravo nunca ha llegado a adaptarse al fútbol inglés cómo esperaba el de Santpedor, ha cometido errores de bulto en partidos decisivos incluso en su fuerte, el juego con los pies (uno de sus errores más sonados fue en el derbi de Manchester dónde quedó expulsado por un error impropio del internacional chileno).

Claudio Bravo golpea el balón en el duelo ante el Huddersfield en el John Smith's Stadium | Fotografía: Getty Images

Pep no revela quién ocupará la portería mañana

La afición Cityzen reclamaba a gritos la presencia de Willy Caballero en la portería del Etihad Stadium. Finalmente Guardiola parece haberse decantado por el portero argentino al valorar su gran estado de forma. En los últimos tiempos Caballero está disputando los partidos de la Liga de Campeones y los de la Premier League mientras que Bravo juega los encuentros correspondientes a la FA Cup. La lógica indica que en el duelo de "replay" ante el Huddersfield el internacional chileno sería el elegido para defender la portería del City, sin embargo Pep no reveló quién será titular mañana: "Tengo que pensar en ello por la mañana después del entrenamiento. Decido lo que veo partido por partido".

Guardiola sobre la destitución de Ranieri

Por último, los periodistas no dejaron pasar la oportunidad de consultar a Guardiola lo sucedido recientemente con Ranieri (un tema de actualidad mundial por la hazaña lograda por el Leicester de la mano del entrenador italiano. Al ser cuestionado sobre la reciente destitución de Claudio Ranieri al frente de los Foxes, el actual técnico del Manchester City afirmó: "Sí me sorprendió. En 50 años la gente hablará de lo que logró el Leicester, ese es su legado".