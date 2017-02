Rafa Benítez, tras el Newcastle - Brighton: "Ha sido una victoria importante, pero queda mucho por jugar"

Benítez durante el encuentro ante el Brighton. Foto: PA

Encuentro clave por el título de campeón en Championship el vivido en esta noche del martes en el Amex Stadium de Brighton. Los Seagulls recibían a un Newcastle United que se enfrenta a la que sin duda alguna será su semana más complicada del año y han sabido solventar el primer escollo con clase y garra.

El Newcastle remontó dos goles en los últimos cinco minutos de partido El Newcastle supo reponerse al tempranero gol de penalti de Glenn Murray con dos tantos en los últimos cinco minutos, obra de Mo Diamé y Ayoze Pérez, desatando la locura en el sur de Inglaterra. Tanto Rafa Benítez como Chris Hughton habían tratado de restarle importancia al partido asegurando en la previa que aún quedaban muchos puntos por disputar, pero resulta indudable que con este triunfo, el Newcastle es máximo favorito a conseguir el título y el ascenso directo.

"Los chicos están muy tristes en el vestuario, solo hay caras largas", bromeó Benítez al comenzar su entrevista post partido. "No, en serio, ha sido una reacción maravillosa y una gran victoria ante un muy buen equipo. Los seguidores estarán muy contentos porque siempre es muy importante ganar ante los buenos conjuntos", explicó el español.

Los futbolistas del Newcastle celebrando el tanto de Ayoze. Foto: Getty Images

El once inicial de Benítez sorprendió por la entrada de Gouffran en el puesto de delantero, dejando en el banquillo a dos especialistas como Murphy, Mitrovic y Ayoze Pérez, aunque la entrada de este último cambió el rumbo del partido. "Creo que los que estaban sobre el terreno de juego lo estaban haciendo muy bien, pero necesitábamos un cambio para conseguir un estilo diferente, unos movimientos y acercamientos distintos para superar su defensa", explicó.

"Ya dije antes del partido que era un encuentro importante pero aún quedan muchos por jugar. Lo más importante hoy ha sido conseguir otros tres puntos y que lo hemos hecho como un equipo", dijo al ser preguntado sobre si la lucha por el título estaba ya decidida.

"No entiendo que el Brighton lleve 10 penaltis este año y nosotros dos" Sin embargo y a pesar de la felicidad tras la victoria, no dudó en criticar la acutación del colegiado diciendo: "Nos debían un penlti claro, no entiendo su decisión. La tarjeta amarilla de Yedlin fue ridícula y pequeñas cosas ante buenos equipos pueden cambiar el rumbo de los partidos. El Brighton ha tenido ya unos 10 penales este curso, y nosotros llevamos dos como mucho, no hemos tenido suerte. Esto es algo que no entiendo en absoluto".

"Tenía confianza de que podíamos marcar al final, aunque nunca se plantea una victoria así. Teníamos muchas ocasiones y estábamos controlando el partido, pero siempre que juegas ante un conjunto bueno como este por muy bien que lo estés haciendo, siempre pueden dañarte a la contra", analizó.

Por último, habló sobre el héroe de la noche: "Ayoze Pérez tiene una calidad extraordinaria y una inteligencia del juego superior. Había mucha tensión en los últimos minutos y alguien como él podría ver los huecos donde nadie más los encontraba".