Adam Clayton renueva con el Middlesbrough

Adam Clayton clebrando un gol esta temporada. Foto: Middlesbrough

Adam Clayton se ha convertido en una pieza clave para Aitor Karanka desde que llegase al Riverside Stadium procedente del Huddersfield Town.

En su primera temporada en la Premier League ha disputado ya 22 encuentros (1726 minutos) y ha podido celebrar a sus 28 años su buen hacer con un nuevo contrato que le vincula al club hasta el verano de 2021.

Clayton ha disputado esta temporada 2088 minutos con el Boro El canterano del Manchester City ha tenido que pasar por Carlisle United, MK Dons, Peterborough United y Leeds United antes de poder consagrarse en Championship y la Premier League, y su incansable trabajo en el centro del campo le ha hecho convertirse en uno de los favoritos de la afición del Riverside Stadium. La temporada pasada, la del tan ansiado ascenso, fue nombrado futbolista del año por los aficionados del equipo.

Clayton en un encuentro esta temporada. Foto: Middlesbrough

"Por fin he conseguido cerrar la renovación, algo que lleva en marcha varias semanas y que me sirve para garantizarme a mí mismo y a mi familia que estaremos bien y disfrutando aquí los próximos años", explicó el futbolista a la web oficial del club.

"Es un sitio maravilloso para trabajar, estoy muy cómodo y tengo muchísimos amigos aquí, así que se puede apreciar el gran ambiente que hay en cada entrenamiento, y jugar frente a nuestros seguidores en el Riverside Stadium es un hecho muy a tener en cuenta. Todos estamos en la misma sintonía para llevar al club a donde debe estar, y desde que llegué siempre ha sido igual, con todos remando hacia un futuro mejor", analizó Clayton.

"Estamos a un partido de volver a Wembley en la FA Cup, no estamos tan mal" "En estos momentos estamos pasando una mala racha y tenemos que tirar de la experiencia de los últimos dos años para salir de la parte baja de la tabla. Aquí en la Premier League todo se mueve en márgenes muy pequeños, y si me dices hace 12 partidos que nunca íbamos a estar en los puestos de descenso, no te habría creído, porque aún nadie ha venido y nos ha eliminado del partido. Hemos estado vivos en cada partido y hemos luchado en el terreno de juego, simplemente es una decepción que los últimos dos partidos no se hayan traducido en puntos, pero necesitamos un par de victorias para volver a volar como al principio", añadió sobre el momento por el que pasa el Middlesbrough.

Clayton en el encuentro ante el Burnley. Foto: Middlesbrough

"Es duro tener una buena temporada hasta ahora y pasar del Top-10 a la parte baja de la tabla, pero así es esta competición, y dos derrotas se convierten rápido en dos empates y viceversa. Tenemos una gran plantilla, un presidente estupendo y un apoyo de nuestros aficionados inigualable, así que no tenemos en absoluto por qué descender. Seguiremos dando el 100% en cada partido y nos mantendremos en la Premier League, por eso he firmado esta renovación", dijo optimista.

Además, lanzó un mensaje de optimismo a sus seguidores y recordó que aún pueden disfrutar de muchos éxitos en la FA Cup: "Las cosas no están tan mal y aún brilla el sol en Teesside. Estamos en cuartos de final de la FA Cup, lo cual quiere decir que estamos a un partido de volver a Wembley y aún seguimos vivos en la Premier League".