David Wagner le envía una advertencia al Manchester City

David Wagner dando indicaciones a sus dirigidos (Fotografía: Getty Images Europe)

Huddersfield Twon empató 0-0 ante Manchester City hace dos semanas en el John Smith´s Stadium por los octavos de final de la Copa FA 2016/2017. En la tarde del miércoles, se volverán a enfrentar en la repetición para determinar quién avanzará para la próxima instancia. David Wagner fue suspendido por dos partidos y deberá pagar una multa de 6,000 libras, tras sancionarlo tras su conducta antideportiva en la derrota ante Leeds United. En consecuencia, Christoph Buhler y Andy Hughes asumirán temporalmente las riendas de los "terriers". Cuando se le consultó al entrenador germano estadounidense con respecto a sus expectativas en el Etihad Stadium fue muy directo: “Parece una tienda que estará cerrada, no es lo mismo observar el partido desde las gradas y estoy ansioso en volver lo más pronto posible. Hay muchas cosas con las que no coincido y no entiendo. Estoy muy feliz por el gran momento futbolístico que afrontamos, tengo que aceptar mi sanción y seguir trabajando duro para poder concretar el ansiado ascenso a la Premier League. Lo más importante es que puedo estar con mis jugadores antes de los partidos y en el descanso. Esta será una nueva experiencia para mí, nunca pasé por alguna situación similar en mi carrera profesional”.

David Wagner se deshizo en elogios para el Manchester City, aunque respalda incondicionalmente a sus jugadores de cara a la trascendental repetición que sostendrán ante uno de los serios candidatos hacia el título: “Apostaremos por un cambio radical en nuestro once inicial con respecto al choque ante Barnsley el sábado pasado, sólo anhelo dar el batacazo histórico e intentaremos dar nuestra mejor versión colectiva en ambas competiciones”.

Foto: Getty Images Europe

Otro jugador que también habló de cara al exigente reto que sostendrán ante los pupilos de Pep Guardiola, fue el delantero bermudeño Nahki Wells, que se mostró muy entusiasmado con la posibilidad de dar un batacazo en la competición más longeva del fútbol inglés: “Es una tarea muy ambiciosa, podemos dar un golpe sobre la mesa y el sueño aún continúa latente. Será un gran partido en el que todos debemos estar involucrados y concentrados, puesto que la Copa FA es una caja de sorpresas. Necesitamos confiar incondicionalmente en nuestras capacidades para anular sus puntos fuertes, lo afrontaremos de la mejor manera posible y anhelamos ganar en el Etihad Stadium. Siempre quieres jugar ante esta clase de equipos, semana tras semana soñamos con concretar nuestro ascenso a la Premier League, nos mediremos ante un conjunto de talla mundial”.