Vincent Tan sólo venderá Cardiff si la oferta y el comprador son adecuados

Vincent Tan, empresario de Malasia. Foto: Getty.

Tras varios rumores que circularon en las últimas semanas el empresario Vicent Tan aseguró que considerará una oferta para vender Cardiff City pero sólo por el precio correcto y si el comprador puede demostrar que puede llevar al club adelante.

"Si dejo Cardiff quiero dejarlo en buenas manos"

Tan emitió un comunicado este miércoles por la mañana en la página web del club galés en reacción a las historias, incluyendo una de Bloomberg del día 28 de febrero, que mencionaban que él estaba considerando vender la totalidad de sus clubes de fútbol. El empresario de Malasia también es propietario de Los Angeles FC de la MLS, así como de Bosnia FC Sarajevo y conjunto belga FC Kortrijk.

El artículo de Bloomberg incluía una cita del presidente de Cardiff City, Mehmet Dalman, que aseguraba que estaban dispuestos a vender el club: “Consideraremos una oferta pero no tenemos ninguna prisa para vender, ni necesitamos vender”. En el comunicado, Tan confirmó que aquello era cierto, pero remarcó que ello se aplicaría a todos sus negocios, siempre y cuando el precio ofrecido sea correcto.

Tan destacó el trabajo del entrenador Neil Warnock. Foto: Cardiff.

Además, Tan agregó en el comunicado: “Para que conste, no tengo intención de vender cualquiera de los clubes, pero si me ofrecen el precio correcto sin duda lo consideraré. He sido contactado en numerosas ocasiones por partes que quieren comprar a Cardiff, pero los precios ofrecidos no han estado en lo correcto. Cardiff ha pasado por una mala racha como resultado de las acciones de un administrador anterior, que ahora son objeto de varias demandas legales iniciadas por Cardiff.”

"Sin embargo, Cardiff está dando vuelta [la situación] en las buenas manos de Neil Warnock, que creo que es un gran entrenador y creo que [el club] tiene una buena posibilidad de ascender de nuevo para la próxima temporada de la Premier League. No tengo ninguna prisa por vender Cardiff pero si me ofrecen un precio justo por la persona adecuada, que crea que va a ser capaz de llevar al club a un nivel superior, sin duda consideraré la venta. He dicho antes que si dejo Cardiff quiero dejarlo en buenas manos”, cerró el empresario.