Daniel Sturridge se encuentra ante un futuro incierto

Daniel Sturridge | Foto: Getty Images

Esta temporada no está siendo muy lúcida para el jugador británico, que apenas cuenta para los planes de Klopp, siendo suplente en la mayoría de los partidos. El delantero no ha conseguido ningún gol en los últimos siete partidos que ha disputado con la elástica 'red'. El jugador de 27 años se perdió la derrota 3-1 de Leicester por enfermedad. El futuro del delantero del Liverpool Daniel Sturridge en el club de Merseyside será evaluado al final de la temporada, dijo el entrenador alemán.

Daniel, que no ha marcado en sus últimas siete apariciones para el club, ha luchado con varias lesiones últimamente y podría encabezar una lista de salidas potenciales de Anfield. "No tengo ni idea de lo que sucederá en el verano, no es sólo Daniel, sino muchos jugadores", dijo Klopp tras la derrota por 3-1 ante Leicester el lunes por la noche.

"Tomaremos decisiones y hablaremos de Daniel y de otros jugadores sobre lo que sucederá al final de la temporada. Muchas cosas influirán en esto y podemos hablar de ello cuando sea el momento".

Esta temporada los números de Daniel no son muy esperanzadores, de 21 partidos que ha jugado, tan sólo ha anotado seis goles, algo que ha hecho que por meritos propios se encuentre fuea del once del equipo 'red'. Este año el delantero tiene una media goleadora bajísima, de 0'28 goles por partido.

"Tenemos que traerlo de vuelta a la mejor forma posible y luego poner fin a esta temporada con el mayor éxito posible", concluyó el técnico. Sturridge no entrenó durante los últimos días debido a una infección por virus.

El Liverpool, que ha logrado sólo una victoria en la Premier League en 2017, ha visto caer su oferta de títulos al caer a la quinta posición, a 14 puntos del líder, que actualmente es el Chelsea con 12 partidos restantes.



Por otro lado, el Liverpool probablemente no podrá contar con el capitán Jordan Henderson, que está sufriendo una lesión en el pie, al recibir al Arsenal, cuarto clasificado, el sábado, en un choque vital en la carrera por la clasificación de la Liga de Campeones. "Parece que él (Henderson) no estará listo para el Arsenal, pero ya veremos", dijo Klopp.