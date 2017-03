Harry Kane se siente motivado tras ser considerado delantero de talla mundial

Harry Kane celebrando su triplete ante Stoke City (Fotografía: Getty Images Europe)

Tottenham Hotspur goleó 4-0 a Stoke City en White Hart Lane el domingo pasado, Harry Kane anotó un triplete y el delantero inglés se siente motivado de cara al tramo decisivo de la presente temporada puesto que igualó a sus colegas Romelu Lukaku y Alexis Sánchez con 17 goles. Además, superó a grandes jugadores como Zlatan Ibrahimovic y Diego Costa. Mauricio Pochettino, entrenador de los "Spurs", siempre lo respaldó y cuando se le consultó a su máxima estrella sobre las sensaciones que le dejó el partido, fue muy directo: “Siento que si evaluamos nuestras estadísticas, estamos cumpliendo con nuestros objetivos y me motiva mucho que me consideren un delantero de talla mundial. Sólo intento dar lo mejor, me gusta anotar goles y me siento en forma de cara al final de temporada”.

Harry Kane estuvo ausente siete semanas por una lesión de tobillo. En el partido ante los "Potters", el delantero de los "Spurs" volvió de la mejor manera posible y se siente decidido: “Fue mi mejor rendimiento, siento que estoy a tope. Por supuesto que la lesión de tobillo me impidió ayudar al equipo y ahora que estoy totalmente recuperado espero ser más determinante. Lo más importante será sostener mi nivel de cara a momentos decisivos”. El referente de la actual generación inglesa ha superado la racha de los 20 goles por tercera temporada consecutiva, un notable crecimiento tras haber anotado 15 goles en la campaña 2014/2015: “Eso me motiva mucho, además quiero seguir silenciando a mis críticos y demostrarles que están equivocados. Estoy convencido de que aumentaré mi racha goleadora, espero poder extenderla con 25 o 30 goles. Siempre fue mi principal objetivo y me enfocaré hasta el final”.

Algunos aficionados que aman el fútbol ya se han hecho la siguiente pregunta: '¿Harry Kane llegará en forma para la fecha FIFA de marzo?' Inglaterra jugará dos partidos: el miércoles 22 de marzo visitará a Alemania en Dortmund por un amistoso y cuatro días después el clasificatorio europeo ante Lituania en Londres.