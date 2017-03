Hourihane: "Mi primer gol con Aston Villa fue una sensación fantástica"

Google Plus

Hourihane festeja su gol contra Bristol City. Foto: Aston Villa.

Conor Hourihane marcó si primer gol para los Villans en lo que la victoria de Aston Villa por 2-0 ante Bristol City. El centrocampista aseguró que marcar frente al Holte End fue una 'sensación fantástica' y remarcó que el Villa debe aprovechar la confianza lograda para poder encaminar hacia una racha de victorias.

"Esperemos que sea el primer gol de muchos"

“Tenemos confianza ahora. Sólo tenemos que seguir trabajando duro en los campos de entrenamiento y llevar esto [la confianza] al sábado contra Rotherham”, dijo Hourihane

El volante irlandés, quien se unió a los Villans en enero de 2017 procedente de Barnsley, ingresó a finales de la primera mitad tras la lesión sufrida por su compañero Gary Gardner, y marcó su primer gol en el minuto 59 luego de que Jonathan Kodjia abriera el marcador cinco minutos antes.

Hourihane en su presentación con los Villans. Foto: Aston Villa.

Hourihane se perdió la victoria del sábado sobre Derby por un golpe, pero quedó impresionado con el esfuerzo y el empeño de sus compañeros de equipo. El irlandés se mostró encantado de haber marcado contra los hombres de Lee Johnson y espera que su primer tanto sea el primero de muchos con los Villans: “Es fantástico. Ganar partidos en pocos días es justo lo que necesitábamos para estar en la parte de arriba de nuevo. Los muchachos se esforzaron mucho el sábado. Por desgracia me lo perdí con un golpe. Ellos lo respaldaron con otro buen resultado anoche”.

"No he estado desde el principio, pero cuando ingresé quería hacer un impacto en el partido. Por suerte para mí, llegué a convertir un gol frente al Holte End, así que es fantástico. Probablemente fue como soñé mi primer gol con Villa. Anotar frente al Holte End y la victoria lo hace muy especial. Fue una gran sensación. Esperemos que sea el primero de muchos. Me gustaría estar en el área y marco goles”, cerró Hourihanehane.

Los goles del Aston Villa 2-0 Bristol City