Borini: "Necesito jugar con regularidad y saber mi rol en el equipo"

Borini lamentándose durante el partido ante el Everton. Foto: Sunderland

El Sunderland sigue hundido en la parte baja de la tabla, y es con 24 tantos a favor el tercer equipo menos goleador del campeonato. Parte de la culpa la tienen las lesiones, y la otra parte también los experimentos de David Moyes, que sigue sin dar con el once que les haga salir de este pozo en que se encuentran.

Fabio Borini estaba llamado a ser un hombre importante en los planes del escocés, pero una lesión que le tuvo apartado un par de meses de los terrenos de juegos dio al traste con sus posibilidades de reinar en el ataque de los Black Cats.

"Necesito conocer mi rol en el equipo" Sin embargo, el italiano ha decidido justificarse pidiendo públicamente a su entrenador más confianza en sus posibilidades: "Necesito goles, pero sobre todo necesito jugar cada semana y saber cuál es mi rol en este equipo, porque ha cambiado demasiadas veces. Se me ha dicho que juegue en la izquierda, en la derecha, detrás del delantero e incluso de lateral izquierdo, algo que si hace falta por cuestiones del partido, no me importa".

Borini celebrando un tanto la temporada pasada. Foto: Action Images

"Para ser consistente y jugar de una determinada manera cada semana, sería ideal saber mi rol. El hecho es que la plantilla en estos momentos es un dolor de cabeza para el técnico, así que entiendo que me tengo que adaptar a lo que el club necesite. Hemos tenido muchísimas lesiones y si tengo que volver a jugar de interior izquierdo, pues interior izquierdo seré", dijo Borini en una entrevista.