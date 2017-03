David Wagner: "Mostramos mucho respeto hoy"

Google Plus

El Huddersfield Town se despidió del sueño | Foto: Telegraph.uk

Después del partido que acabó sin goles en el John Smith's Stadium, el Huddersfield Town obtuvo el premio de jugar el "replay" en el Etihad Stadium, un premio para el entrenador David Wagner y sus jugadores, quienes iban a disfrutar como niños de un partido que quedará en sus memorias para siempre.

Harry Bunn acercó el sueño de unos cuartos de final que se antojaba una utopía en el minuto siete, silenciando momentáneamente el Etihad, pero los goles del Manchester City perforaron la portería de Coleman hasta cinco veces, terminando con los sueños visitantes.

Demasiados errores ante un rival como el City

"Esta es una competición diferente, hemos mostrado siempre una buena imagen esta temporada en la competición copera"

Al término del choque, David Wagner dijo: "Creo que el Manchester City estuvo muy fuerte hoy. Desafortunadamente, no dimos nuestro máximo nivel como equipo. Con el balón cometimos errores fáciles y en defensa no podíamos conceder muchas ocasiones y en este partido especial ocurrió. Como dije antes, esta es una competición diferente, hemos mostrado siempre una buena imagen esta temporada en la competición copera, pero lamentablemente hoy no".

"Pero incluso sin dar nuestra mejor versión hoy, un equipo muy fuerte como el Manchester City tuvo dificultades para mantener su portería a cero. Hablamos acerca de los fallos que tuvimos al terminar el partido, pero como siempre dije, teníamos que hacer una buena actuación y no lo hicimos", prosiguió.

"Excesivo respeto"

A los siete minutos de empezar el partido, el Huddersfield se puso por delante. David Wagner dijo que "tuvieron buenos momentos en el partido", "dos o tres ocasiones claras para haber marcado otro gol más, pero el otro equipo tiene calidad y jugadores muy buenos que tienen una idea clara del juego".

Una de las cosas que achaca a sus jugadores es el excesivo respeto que tuvieron al rival: "Creo que mostramos mucho respeto hoy, más de lo que deberíamos y es por eso que nos llevamos esta dura derrota, mucho respeto, muchos errores y un buen Manchester City", confesó.

Falta de concentración y agresividad

El Huddersfield Town tiene en su plantilla a jugadores muy jóvenes y con sobrada calidad. Cuando el técnico David Wagner fue preguntado si este partido sirvió para que los jugadores más jóvenes tuvieran más experiencia en encuentros importantes, dijo que este partido sirvió para que "aprendieran todos, desde los jugadores jóvenes hasta los veteranos".

"No fuimos muy agresivos, porque si quieres ganar a un rival como este tienes que serlo"

Además, echó en falta más concentración a lo largo de los noventa minutos. "No fuimos muy agresivos, porque si quieres ganar a un rival como este tienes que serlo; esto nos servirá para hacerlo en nuestra competición doméstica", agregó.

Por último, quiso dar las gracias a los aficionados del Huddersfield Town por el apoyo en el Etihad Stadium, ya que un total de 750 aficionados se personaron en el estadio del Manchester City: "Queremos dar las gracias a la afición por haber venido y apoyarnos como lo hicieron. Necesitamos este mismo ambiente el sábado contra el Newcastle, ya que nos jugamos seguir arriba en la clasificación", concluyó.

Vídeo resumen del partido