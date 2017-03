Wenger: "Es mejor centrarse en el partido que soñar con superar al Chelsea"

Google Plus

Arsene Wenger durante un partido del Arsenal esta temporada. | Foto: www.arsenal.com

Arsene Wenger se presentó frente a la prensa para analizar la situación de su equipo horas antes de que visiten Anfield. El francés no quiso hablar sobre su futuro después de que su renovación fuera motivo de noticia: “No hay ninguna necesidad de volver a eso en este momento”. También le preguntaron por el Barcelona, después de que Luis Enrique anunciara que no renovará con el club español tras este curso: “Mi preferencia ha sido siempre la misma y lo seguirá siendo. Por supuesto que no estoy buscando trabajo en otros equipos, estoy centrado en mí, en alcanzar el siguiente nivel y en intentar mejorar y siempre mirar hacia lo que puedes hacer mejor, reinventarse a ti mismo”.

En cuanto a su preferencia, el entrenador galo ha remarcado que se trata del Arsenal: “He estado aquí durante 20 años y tuve ocasiones para dejar el club, así que no creo que tenga que convencerte de que mi preferencia ha sido siempre el Arsenal. Pero por supuesto que soy lo suficientemente objetivo y lúcido para tomar las decisiones correctas por mí mismo y para el club. El Arsenal es libre de tomar una decisión que quiera y yo la respetaré”.

La destitución de Claudio Ranieri también ha sido uno de los temas que tuvo que afrontar Wenger en rueda de prensa: “Estaba como todos en el mundo del fútbol, sorprendido y decepcionado. Aprovecharé esta oportunidad para desearle todo lo mejor y felicitarle por lo que ha conseguido en Leicester. No sé qué pasará con el futuro del Leicester, está en las manos de los jugadores y respondieron bien contra el Liverpool. Pese a todo, es difícil de predecir que la sucederá. Están en la lucha por mantenerse en Premier League pero creo que tienen suficiente calidad para no descender”.

Mesüt Özil era una de las dudas de la plantilla para el próximo partido contra el Liverpool. Sin embargo, el entrenador no ha llegado a concretar qué pasará con el alemán: “Ya lo veremos. No lo sé todavía, pero debería estar bien”. Otro lesionado del equipo en Santi Cazorla. Su lesión se agravó en los últimos días y se perderá lo que resta de temporada: “Es muy frustrante para nosotros porque, al comienzo de la campaña, él era, quizá, la estrella del equipo. Es una gran pérdida para nosotros, pero estoy especialmente triste por él, que es un chico que ama el fútbol, sufre mucho por no estar en el campo”.

La lesión del asturiano podría obligarle a pasar por el quirófano, aunque su entrenador no ha querido dar detalles muy específicos: “No soy lo suficientemente especialista para saber. Es un problema especial en su pierna. En este momento, es lo único que puedo decir, porque no le he visto en el entrenamiento ni en el trabajo de gimnasio, es que intentará volver esta campaña”.

Otros de los hombres de Wenger tenían problemas físicos que necesitaban ser actualizados. Algunos como Ramsey, Giroud o Koscielny ya están de vuelta con el resto de la plantilla. Diferentes son los casos de Elneny. El centrocampista egipcio tiene un problema en su tobillo: “Estará superado en tres semanas. Se lesionó ante el Sutton y no podrá estar ante el Liverpool”. Por último, está Welbeck. El delantero inglés sigue recuperándose de sus problemas de rodilla y, según su entrenador, ha tenido altos y bajos, pero sigue los consejos del equipo médico.

El rival del Arsenal en el próximo será el Liverpool. Si bien el equipo de Merseyside no está pasando por una buena racha, en casa son peligrosos, sobre todo ante los equipos de arriba de la Premier: “En Anfield siempre hay mucha intensidad, son muy competitivos. Es un lugar especial donde los fans están detrás del equipo, donde el Liverpool juega a un gran ritmo. Para nosotros, después de un pequeño descanso, es importante que nos pongamos en marcha rápido”.

Los compañeros de la prensa le preguntaron sobre las opciones de los Gunners en la pelea por el título de liga. Para esta cuestión, Wenger decidió ser tajante en la respuesta: “Tenemos que centrarnos en el próximo partido. Tenemos un partido por jugar, las cosas cambian rápidamente. Para hacer una cosa como esa, necesitas un ritmo excepcional en tus resultados y también que el Chelsea de desvanezca. En este momento, creo que es más importante estar centrado en el partido, en ganar, mejor que soñar con superar al Chelsea”.

Pero en esa carrera por hacerse con la Premier, un triunfo sobre el Liverpool sería, a priori muy beneficioso. Así lo ve el técnico del Arsenal: “Estoy de acuerdo de que es mucho más importante porque no hemos hecho buenos partidos en encuentros de este tipo recientemente. Para nosotros, es un tipo de partido ante el Liverpool que tenemos que ganar. El resultado dependerá de la actitud y eso es lo más importante para mí. Eso puede tener consecuencias para el resto de la temporada”.

Finalmente, el entrenador de los Gunners no quiso fijar un objetivo de puntos para su equipo en lo que queda de temporada ya que el calendario de todos los clubes que pelean por la parte alta decidirá: “Las cosas cambian muy rápidamente hasta el final de la temporada con muchos equipos grandes jugando contra otros del mismo nivel. Es muy difícil de predecir cuántos puntos necesitaremos para acabar entre los dos primeros. Nuestro sistema ahora se centra en que queremos ganar nuestro próximo partido”.