Valencia quiere ir a por todo

El Manchester United tiene la oportunidad de hacer triplete esta temporada, después de que el equipo de Mourinho ganase al Southampton en Wembley. La victoria por tres goles a dos le valió su cuarta victoria en la EFL Cup y el título y ahora el equipo tiene el objetivo en la FA Cup y en la Europa League. El jugador de Ecuador está convencido de que tras la victoria del equipo en Londres el equipo sale reforzado de cara a final de temporada.

Dijo el jugador lo siguiente: "Pensamos ahora en estos tres trofeos. Creo que nosotros podemos porque somos el Manchester United. Esta es la mentalidad que tenemos. Este primer trofeo nos ha dado mucha confianza. En la Premier League no hemos perdido la esperanza este año. Todavía vamos a luchar por la liga esta temporada, pero si finalmente este año no puede ser lo haremos en la próxima temporada", comenta el jugador.

Valencia fue comprado por el United procedente del Wigan por 16 millones de libras en 2009 y dice que entre José Mourinho y Sir Alex Ferguson no encuentra tantas diferentes o dicho de otro modo, hay muchas similitudes: "Creo que es el mismo ambiente, tenemos la seguridad de jugar con un entrenador de alto nivel y es algo que podemos decir con toda seguridad. Siempre es diferente comparar porque cada uno tiene su estilo individual pero ambos son buenos entrenadores".

Uno de los que ha dado importancia a las actuaciones de Valencia en el United ha sido el luso, el entrenador del equipo, José Mourinho y Valencia explica lo siguiente: "Él ha sido quien me ha dado una confianza increíble. He mejorado mi juego y me ha dado minutos lo cual es importante. Todavía me siento como un extremo, me gusta más atacar pero me adapto en el lateral derecho", comenta el jugador del Manchester United.