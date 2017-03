Borini: "La forma de jugar de Guardiola pone nerviosa a la defensa del City"

Google Plus

Borini celebrando un tanto la pasada temporada al City. Foto: Premier League

El Sunderland recibe en la tarde del domingo al Manchester City en su estadio con la esperanza de poder salir del pozo que supone la última posición en la tabla.

Habiendo disputado un encuentro más entre semana (la repetición del duelo de la FA Cup ante el Huddersfield Town donde vencieron por 4-1) esperan poder hacer daño a la frágil defensa citizen. Una de las mayores bazas en ataque de los Black Cats será Fabio Borini, que ayer mismo exigía regularidad en su juego y consistencia en su posición, pidió a los suyos aprovechar los puntos débiles de los de Manchester en defensa.

"No es una crítica a su estilo, pero tenemos que aprovechar sus debilidades" "El estilo de juego de Pep Guardiola en defensa les pone nerviosos por cómo espera que ellos jueguen. No quiero que suene a crítica porque tiene todo el derecho del mundo a jugar como quiera tras ganar todos los títulos que ha ganado en el pasado. Tiene su filosofía de juego y no creo que la cambie este fin de semana, pero tenemos que tratar de aprovecharnos de sus debilidades como podamos. Tenemos que frustrarles, y si para ello tenemos que ser más defensivos de lo habitual, lo haremos, porque hay que lograr parar su influencia en el juego", analizó el italiano.

Borini en el encuentro de ida. Foto: Zimbio

Esta es la primera de doce finales que tiene el Sunderland por delante, aunque necesita que el resto de los involucrados en la lucha por el descenso fallen.