Steve Bruce habla tras la trascendental victoria ante Bristol City

Steve pensativo en el partido ante Bristol City (Fotografía: Getty Images Europe)

Aston Villa ganó 2-0 ante Bristol City en Villa Park el martes pasado, los villanos sólo han puntuado en dos de sus últimos siete partidos y marchan decimoquintos con 42 puntos tras 34 jornadas disputadas. Steve Bruce estaba preocupado tras algunas complicaciones que afrontaron sus dirigidos en el primer tiempo ante los petirrojos, en el complemento corrigió pequeños detalles y cuando se le consultó sobre las sensaciones que le dejó el partido fue directo: “En el primero tiempo nuestros fanáticos se preguntaban ¿Por qué estoy aquí?, ¿Por qué no estoy en casa descansando? Podría haber sido más entretenido. Fue una noche terrible, las condiciones climatológicas no fueron idóneas y tenemos que aplaudir a nuestros fanáticos por el apoyo incondicional hasta el final”.

Steve Bruce es consciente que sus dirigidos necesitan escalar la mayor cantidad de posiciones en la clasificación de la segunda categoría del fútbol inglés e hizo un balance parcial en momentos decisivos: “Fue muy luchado el primero tiempo, todo el crédito va para nuestros fanáticos por su apoyo incondicional puesto que fue una noche horrible y en el segundo tiempo el equipo reaccionó. Aún queda mucho trabajo por hacer, es difícil en este momento y estoy convencido que estamos creciendo en el camino correcto. No fue fácil para todas las partes involucradas puesto que no estamos acostumbrados a esta categoría y hemos sido privilegiados de ver a grandes jugadores en la Premier League, no estamos ahí y queremos volver lo más rápido posible. El juego limpio estuvo presente en nuestros últimos dos partidos de la Championship, es complejo para todos, hemos desafiado todos los obstáculos y eso nos motiva muchísimo a mediano plazo”.

Aston Villa sostendrá cuatro partidos trascendentales en la Championship, sus próximos cuatro rivales serán Rotherham United, Huddersfield Town, Sheffield Wednesday y Wigan Athletic respectivamente. Algunos aficionados que aman el fútbol se preguntan desde ya ¿Aston Villa podrá recuperar su mejor rendimiento colectivo? En este maravilloso deporte todo es relativo y los villanos deberán replantear sus objetivos deportivos en el horizonte.