Phil Jones alaba a Zlatan Ibrahimović

Foto: Tom Purlslow

El delantero sueco marcó un doblete en la final de la EFL Cup y el último de ellos fue tres minutos antes de terminar el encuentro para darle la victoria al equipo de José Mourinho, quien ya tiene en su palmarés con el United dos títulos desde que llegara. "Estuvo terrible para los defensores", comenta Jones. "Él tuvo muchas dudas cuando llegó aquí, y quién no, claro, pero creo que ha tumbado a más de uno que dudaba de él", dice el defensor del Manchester United.

"En el vestuario es un buen compañero y merece todo lo que se propone. Sin balón es uno de los mejores por lo grande que es y en el aire es difícil pelear con él. Para los defensores es una pesadilla", afirmó.

Jones explicó además el calvario que sufrió el vestuario con el anterior entrenador, van Gaal debido a la falta de minutos de muchos jugadores y ahora con Mourinho todo ha cambiado. Jones fue uno de los que más sufrió debido a que también las lesiones del tobillo y rodilla no le dejaron jugar. Ahora Jones está dentro del equipo y su última actuación fue contra el Swansea en la victoria por tres goles a uno. Jones ha jugado para el club en 17 ocasiones en esta temporada y a pesar de perderse la final de la EFL Cup por una contusión en el pie, el central ha visto como el regreso a la sección es más que posible.

"Mourinho ha dado minutos a los demás jugadores que no tuvieron oportunidades en la pasada temporada. Sabía que el comienzo de la temporada iba a ser difícil para mí porque la temporada pasada no fue fácil pero fue él quien me dio las fuerzas para hacerlo. Yo me siento bien y estoy dispuesto a revertir la situación", finalizó diciendo el central del United.