Bathsuayi quiere jugar

Google Plus

Michy Batshuayi celebrando un gol en un encuentro | Getty images

Michy Batshuayi está concienciado en salir del Chelsea el próximo verano -en calidad de préstamo o permanentemente- después de pasar desapercibido en los planes de Conte. Desde que comenzó la Premier League, no ha salido de titular ninguna jornada. El Chelsea se gastó 31 millones de libras en el verano para llevar al belga a Inglaterra y disputar un duelo con Diego Costa. Diego Costa es titular indiscutible, y en el caso de estar de baja el delantero español, el técnico italiano optaba por situar a otro jugador en la punta del ataque.

El internacional belga quiere jugar con regularidad y estaba vinculado con un movimiento de préstamo al West Ham en el pasado mes de enero. Pero el Chelsea no quería deshacerse de él ya que sólo contaban con Diego Costa en ese momento, y esto significaba que el acuerdo no sería alcanzado. Se habló de Fernando Llorente en su sustitución, pero finalmente no se dio el traspaso de ambos.

Michy Batshuayi está soportando un momento difícil en el Chelsea desde que llegó al club el pasado verano. El belga se ha limitado a un papel poco protagonista en virtud del gestor Antonio Conte. Incluso cuando Costa se perdió el partido frente al Leicester - clubes chinos interesados en hacerse con los servicios de Diego - Eden Hazard fue el hombre preferido a delantero centro con Batshuayi en el banco.

El entrenador del Chelsea Antonio Conte ha mantenido siempre que Batshuayi está en sus planes, pero el tiempo del jugador en el terreno de juego cuenta una historia diferente. No ha jugado desde el 12 de febrero, cuando en el minuto 87 se dio su introducción en el campo, con un 1-1 en el marcador ante el Burnley. Ha contado con 93 minutos en 16 enfrentamientos en Premier League. Tanto en la EFL CUP como en la FA CUP, ha formado parte del once, pero su participación se ha limitado sólo a estas competiciones. Aún quedan preguntas sobre el futuro de Costa y Chelsea, y buscarán reforzar su ataque en el caso de que en el verano se vaya a la Súper Liga China o no.

Moses y su renovación

Un jugador que va a ser definitivamente jugador del Chelsea la próxima temporada es Victor Moses, que ha sido premiado por su impresionante forma con un contrato de cuatro años por valor de £70.000 a la semana. Moses obtuvo un aumento salarial gracias a su gran temporada y sus buenas actuaciones desde que se "convirtió" en interior derecho.

El internacional de Nigeria, que pasó tres años en préstamo en el Liverpool, Stoke y West Ham, ha jugado 28 partidos y ha anotado cuatro goles esta temporada. Moses, de 26 años, quien fue firmado del Wigan en 2012, dijo: "Me siento muy emocionado. Estamos teniendo una gran temporada y tenemos un entrenador que ha dado a cada uno de nosotros confianza. "

​Rumores

Conte todavía tiene planes para fortalecer su escuadra, en la agenda ha apuntado según la prensa inglesa, a un par de futbolistas del Mónaco. Se trata de Djibril Sidibé, izquierdo y el extremo de ese mismo costado, Thomas Lemar, aunque según se afirma en Alemania el que no llegará será Sead Kolasinac del Schalke. El central izquierdo del club alemán, termina en verano el contrato y se espera que se una a la Juventus. Kolasinac era un objetivo en enero, pero el Chelsea optó más bien por traer de vuelta a Nathan Ake, que estaba cedido en el Bournemouth, para rotar el puesto de Marcos Alonso. Ake ya ha aparecido en dos lazos de la Copa FA y varios clubes de la Premier League -Southampton y Bournemouth- están interesados, si él no llega a tener oportunidades en el Chelsea.

Mientras tanto, el Chelsea no está preocupado por la supuesta información de que en Italia Conte tomará el puesto de entrenador con el Inter de Milán. La reciente información dice que el italiano echa de menos su ciudad pero su esposa Elisabetta e hija Vittoria se mudarán a Inglaterra. Se ha informado de que el Inter está dispuesto a duplicar el salario de Conte £10.2 por temporada. Pero el Chelsea está seguro de que el ex gerente de Italia y de la Juventus les llevará en la próxima edición de la Liga de Campeones.