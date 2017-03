Carrick: "No hay otro equipo donde quiera jugar"

Carrick celebrando ua victoria esta temporada. Foto: Manchester United

Toda carrera de futbolista llega a su fin pasada la treintena, y el caso de Michael Carrick no es diferente. Este próximo mes de julio cumplirá 36 años y el club ha hecho oficial que un mes antes, el 4 de junio se le homenajeará por sus 11 temporadas en Old Trafford.

El Manchester United de 2008 jugará ante un combinado "All-Star Michael Carrick", y entre ambos equipos los asistentes podrán disfrutar de futbolistas como Edwin van der Sar, Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Scholes,Ryan Giggs, Steven Gerrard, Frank Lampard y Michael Owen.

"No quiero estar aquí solo por todo lo que he hecho por el club" Pese a haber disputado 1600 minutos este curso (un total de 22 partidos) y seguir siendo importante para José Mourinho, el veterano centrocampista reconoce que su carrera se encuentra en el ocaso, y por ello todos se preguntan cuál será el siguiente paso. Mientras muchos optan por Estados Unidos y otros por China, Carrick asegura que, pese a no haberle dedicado demasiado tiempo a meditarlo, no hay otro equipo donde quiera jugar en estos momentos. "De verdad que no lo he pensado demasiado y no lo he hablado aún con Mourinho. Está claro que debemos tener esa conversación, y seguramente más protno que tarde. Es algo sobre lo que estoy muy tranquilo, y seguro que él también", aseguró el segundo futbolista con más apariciones con la camiseta de los Red Devils de la actual plantilla.

"Hace mucho tiempo dije que siempre que me sienta útil para el equipo querré seguir jugando. Entiendo que no voy a ser titular en cada partido, y no tengo problema alguno con eso, pero necesito jugar lo suficiente. No quiero estar aquí solo por todo lo que he hecho por el club y que la gente piense que me lo debe por mi historial", explicó ante las cámaras.

Carrick celebra con sus compañeros el título de la FA Cup de la pasada temporada. Foto: Graham Chadwick

Al ser preguntado por el siguiente paso en su carrera, dejó la puerta abierta a su retirada al afirmar: "Depende del tiempo que me quede en Old Trafford. No hay muchos otros sitios donde quiera jugar, si es que hay alguno, después del Manchester United. Sí, probablemente decida retirarme si no se me ofrece un contrato, aunque no puedo asegurar nada de manera definitiva, pero así lo siento en estos momentos", finalizó explicando Carrick.