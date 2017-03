Klopp: "No podemos usar el primer partido de la temporada como motivación"

Google Plus

Klopp durante la rueda de prensa. | Foto: www.liverpoolfc.com

El Liverpool necesita salir de la crisis de juego y resultados para reengancharse a la parte alta. Este es el objetivo de Klopp para el próximo encuentro en casa, ante el Arsenal. Pese a la victoria por 3-4 en el primer partido de la temporada, el técnico sabe la situación en la que se encuentra su equipo: “No puedo decir demasiado sobre el Arsenal. El principio de la campaña fue como si estuviéramos en un mundo ideal. Después de la pretemporada, estábamos todos convencidos de que teníamos diferentes cosas. Éramos completamente optimistas. Hemos tenido algunos momentos malos juntos. No parece que vayamos a tener ese buen momento como al inicio, pero así son las temporadas”.

El alemán también sabe cuál es uno de los mayores problemas de su plantilla y tratará de remediarlo lo antes posible: “Obviamente, tenemos esta falta de consistencia, no podemos ignorarla”. “No soy un payaso, no estoy siempre riéndome como si estuviera loco. No ignoramos los problemas y todos estamos involucrados en las experiencias del equipo”, añadió el técnico Red.

Sin embargo, tras la derrota ante el Leicester, Klopp solo espera que sus jugadores respondan ante el importante choque del sábado: “Pensábamos que tiene sentido intentar volver el sábado. Soy 100% optimista de nuevo cuando pienso en este próximo partido. Mi trabajo es hacer que los jugadores sientan que hay una gran oportunidad de ganar. Tenemos que pensar sobre cómo podemos usar la experiencia del último enfrentamiento y el partido del Tottenham”.

Dos de los jugadores que ha señalado en rueda de prensa han sido los brasileños Coutinho y Firmino. Ambos estuvieron por debajo de su nivel, por lo que su entrenador espera que vuelvan en su mejor versión: “El encuentro ante el Leicester fue especial, hubo muy malas actuaciones individuales, no estaban en su nivel habitual. Pero hace unos días de eso y tenemos que hacerlo mejor. No solo Phil y Roberto, tenemos muchos jugadores con espacio para mejorar”.

Una de las mejores armas con las que cuenta es su estadio. Vuelven a Anfield, donde, pese a que el Swansea se llevó los puntos, ni Tottenham, Manchester City, United ni Chelsea lograron ganar. Jürgen ha apelado a que su afición responda para pelear ante el Arsenal: “Esto es Anfield, es nuestro estadio, el último partido que jugamos aquí fue fantástico. Queremos tener el mismo sentimiento de nuevo. Lo sé, lo he dicho, tenemos que demostrar cosas otra vez porque no estuvimos bien. No esperábamos que estaríamos tan mal”.

Respecto al anterior partido en Premier League, el entrenador teutón ha querido explicar lo que pasó: “Lo hemos analizado ya. No fuimos pasivos. Empezaron con una jugada a balón parado, balón largo, Jamie Vardy, remates, balón largo, falta de Sadio. Ellos sintieron inmediatamente que el partido era como querían. Y nosotros sentimos la oposición. No podíamos sorprendernos, porque sabíamos lo que había pasado con el City y sabíamos que la situación había cambiado en Leicester. No puedo tenerlo más en mi mochila. Ahora el Arsenal es completamente diferente. Ningún partido contra un equipo de arriba fue fácil, un duro trabajo, intensidad altísima, pero siempre hasta ahora estuvimos listos para jugar”.

Su próximo rival, el Arsenal, es uno de los equipos que luchará con el Liverpool por los puestos de competición europea: “Necesitamos volver y mantener los puntos en Anfield. No podemos usar el primer partido contra el Arsenal como motivación. En un mundo ideal, si el comienzo no es bueno, puedes empezar un poco más tarde y estar al 100%. Tenemos jugadores para impulsar a los demás a jugar: Adam, Milly, Leiva, normalmente también Firmino, con su actitud y su disposición. Pero no pudimos encontrar el camino ante el Leicester”.

Una de las preguntas sobre el momento de su equipo giro en torno a la capacidad física de sus jugadores. El alemán respondió tajante frente a los medios: “Normalmente somos realmente físicos, corrimos 121 km frente al Leicester así que eso no es un problema para nosotros. En mi opinión, hacer faltas no es ser físico. Ser más duro de lo permitido no tiene sentido”.

La enfermería, aunque cada vez tiene menos integrantes, sigue teniendo dos de vital importancia. Jordan Henderson se perderá el partido ante los Gunners por lesión, mientras que Dejan Lovren todavía está en la lista de dudas ante cómo reaccione su cuerpo a los primeros entrenamientos con la plantilla. Lo mismo ocurre con Sturridge. El delantero está siendo más protagonista fuera del campo que dentro, aunque su entrenador sigue aclarando que tiene problemas físicos: “No está entrenando, ha estado realmente enfermo y ahora tiene una tensión en sus músculos de la cadera desde una sesión de rehabilitación. Estará fuera de un entrenamiento normal la semana que viene o si puede entrenar, será aparte del equipo”.

Por último, el técnico se ha referido a la noticia de Götze y los problemas que le han apartado durante lo que queda de temporada. El alemán, que compartiera vestuario con Klopp durante la etapa en el Borussia Dortmund ha estado en contacto con su antiguo técnico: “Siempre estoy en contacto con mis antiguos jugadores, ahora sabe su diagnóstico y necesita trabajar el ello".