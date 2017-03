Previa Liverpool - Arsenal: qué momento

Google Plus

Un encuentro entre Liverpool y Arsenal nunca puede estar venido a menos, aunque los dos lleguen en uno de sus peores tramos de la temporada. Zanjando los compromisos con más pena que gloria, ambos coinciden en una cosa: han dejado de pelear por la Premier League. Apenas un punto más cerca del líder los Gunners respecto a los Reds, lo cierto es que, a día de hoy, ninguno parece poder discutir la hegemonía de un Chelsea, prácticamente, intratable. Aunque los de Klopp comenzaron muy bien la temporada, su racha de partidos sin ganar en el torneo liguero ha frustrado las esperanzas de un conjunto que se podía permitir el lujo de centrarse en la competición nacional por excelencia al no disputar partidos europeos. Lujo que, por otra parte, no ha tenido el Arsenal, aunque sí puede empezar a disfrutarlo dentro de poco, pues su aventura en la UEFA Champions League parece llegar a su final.

Un duro 5-1 en el Allianz Arena frente al Bayern Munich ha dejado muy tocado a un equipo envuelto en numerosas dudas tanto deportivas como institucionales. Partiendo de que la idea de juego y las alineaciones son siempre discutidas, la no renovación de estrellas de la talla de Alexis Sánchez y Mesut Özil, junto a la duda en la prolongación del contrato de Arsène Wenger, están dejando momentos muy convulsos en el Emirates Stadium. Con todos estos ingredientes, queda claro que ninguno de los dos equipos hubiera querido verse las caras con este rival, pues su dosis de confianza no está en su mejor momento. Sin embargo, todo esto sí puede derivar en un partido abierto, vistoso para un espectador neutral que no sufra al sentir los colores de Liverpool y Arsenal.

En caída, ¿libre?

Lo que puede llegar a suponer una derrota del Liverpool frente al Arsenal no se concibe en el seno de los Reds. La segunda parte de la Premier League está siendo un auténtico calvario que puede mejorar si los de Anfield consiguen los tres puntos ante un rival al que, además, superarían en la tabla contando, eso sí, con un partido más. Desde que finalizara lo que se suele conocer como primera vuelta liguera, aunque en Inglaterra es un formato algo distinto, el conjunto de Jürgen Klopp apenas ha conseguido una victoria en siete partidos. Tres puntos que, sumados a los obtenidos por tres empates dejan un pobre balance de seis unidades de las 21 posibles. Con ellas, el equipo ha caído hasta una quinta posición desde la que ven muy lejos a un Chelsea que les aventaja en catorce puntos.

El Liverpool sumó 43 de los 57 puntos de la primera vuelta. Ahora lleva seis de veintiuno

Poco, o nada, tiene que ver este inicio con una primera etapa liguera en la que sumaron 43 de los 57 puntos posibles. Una cifra que les llevó a la segunda posición plantándole cara a equipos con mejor plantilla como Manchester United, Manchester City o Chelsea. El milagro que estaba consiguiendo el entrenador alemán era comentado por todos, pues de los equipos situados en la zona alta de la tabla era, posiblemente, el que contaba con un vestuario más limitado. Sin embargo, una serie de acontecimientos ha torcido una temporada que podría haber sido histórica. El dato que refleja que los Reds apenas han ganado dos de sus últimos diez encuentros evidencia los problemas de un equipo que se ve, además de apartado en la lucha por la liga, fuera de la Copa de la Liga y de la FA Cup, competición en la que fueron apeados por el Wolverhampton, un equipo de Championship que está luchando por eludir el descenso.

El Liverpool ha dejado la portería a cero en doce de los 35 partidos jugados

Con esta dinámica, los de Klopp han pasado de mirar hacia arriba en la clasificación a estar pendientes de conjuntos en claro ascenso como Manchester United o Everton, quienes ya acechan ese quinto puesto que les daría acceso a la UEFA Europa League la próxima temporada. Como principal punto a mejorar está la solidez defensiva, pues apenas en doce de los 35 encuentros disputados en el curso 2016/2017 han dejado la portería a cero. Lo peor es que, solo la mitad han sido en casa, por lo que el poderío en su última línea del esquema ni siquiera aumenta actuando como locales.

No fue un gol, sino tres, los que recibió en su último encuentro. El Leicester City, actual campeón de la Premier League pero con más problemas que opciones de revalidar el título, se impuso a los de Anfield por un rotundo 3-1 tras la destitución de Ranieri. Un doblete de Vardy y un gol de Drinkwater dejaban tres puntos en un casillero necesitado de victorias y aire fresco. Mejor le fueron las cosas en su último choque como local, pues vencieron al Tottenham por 2-0 gracias a los tantos de Mané en apenas dos minutos. Esa es, precisamente, su única victoria desde que se deshicieran del Plymouth Argyle en la FA Cup el pasado 18 de enero.

El momento decisivo

Con diez días de descanso, el Arsenal ha tenido tiempo más que suficiente para preparar el encuentro ante el Liverpool y, sobre todo, mentalizarse del tramo de temporada que tienen por delante. Los Gunners, lejos de liderar la competición nacional, han caído hasta un cuarto puesto que puede no significar nada, pues con un partido menos están cerca de Manchester City y Tottenham, segundos y terceros respectivamente. Esta jornada, además, tienen la posibilidad de poder recortar a alguno de sus rivales directos, pues el calendario ha sido caprichoso y ha formado cruces complicados que pueden dar un vuelco a la parte alta de la clasificación. Los de Wenger deben centrarse en ellos mismos. Intentar solucionar sus problemas para generar incertidumbre en los vestuarios rivales.

El Arsenal cayó 5-1 ante el Bayern Munich en la UEFA Champions League

Para ello, quizás la mejor opción sea dejar de lado la UEFA Champions League, una competición que genera ilusión temporada tras temporada en el Emirates Stadium pero que siempre acaba de la peor forma posible. Los tintes dramáticos ya han aparecido, pues el Bayern Munich no tuvo piedad de un equipo roto tras la sustitución de Laurent Koscielny. Tres goles en apenas diez minutos hundieron a un equipo que tiene que intentar levantar un 5-1 traído desde Alemania. Esa derrota fue la tercera tras sumar las sufridas ante Chelsea y Watford en el torneo de la regularidad. Las alarmas están encendidas en Londres y las críticas se están cebando con un vestuario falto de ideas en algún que otro tramo de los encuentros.

Por otro lado está la ‘Alexisdependencia’. La importancia del chileno en el Arsenal es tan meritoria como preocupante, pues además de ser el principal referente del equipo en lo que al ataque se refiere, el descenso de rendimiento puede provocar un auténtico atasco en la llegada a la portería rival. Con diecisiete goles y nueve asistencias entre Premier League, FA Cup y UEFA Champions League, el de Tocopilla es el cuarto jugador más influyente de las cinco grandes ligas. Por detrás de referentes como Messi, Suárez o Cavani, el extremo del Arsenal no tiene problemas a la hora de echarse el equipo a la espalda, una responsabilidad que no comparte con el resto del vestuario.

Sin él, los Gunners sufrieron para deshacerse de un combativo Sutton United, un conjunto de Quinta División con el que se midieron en la FA Cup por un puesto en cuartos de final. Los tantos de otros dos hombres de ataque, Lucas Pérez y Walcott, solucionaron la papeleta a un Arsène Wenger que puede instaurar la idea de que la competición más antigua del mundo vuelva a ser la vía de salvación de un equipo a la deriva.

Igualdad y diferencia

Tan grande como la historia de ambos clubes es el balance de sus enfrentamientos. Partidos míticos, decisiones polémicas y goles para el recuerdo son escogidos de esos 221 compromisos entre Liverpool y Arsenal. Ligeramente, los Reds han obtenido un porcentaje de victorias mayor, pues se han impuesto en 84 ocasiones por las 78 de los Gunners, dejando ambos el empate en el marcador en 59 partidos. En lo que a la competición liguera se refiere, el reparto de situaciones es aún más igualado, pues el 37 por ciento de victorias de los de Anfield es seguido muy de cerca por ese 35 de los del Emirates Stadium.

En los partidos entre Liverpool y Arsenal se han anotado 599 goles

En cuanto al apartado goleador, las cifras tampoco dejan indiferente a nadie. El siguiente jugador en introducir el balón en la portería tendrá el honor de anotar el gol seiscientos de los duelos entre Liverpool y Arsenal, pues hasta el momento se han anotado 599 de los cuales 312 pertenecen a los dirigidos por Klopp y 287 a los de Wenger. Con una media en torno a 2,7 goles por encuentro no es difícil encontrar grandes goleadas para el recuerdo, como aquel 5-0 que le endosó el Liverpool en la temporada 1963/1964 en la ya extinta Division One. Esta pudo ser la venganza por el 1-5 a favor del Arsenal en terreno ajeno conseguido en la liga de 1952/1953.

Muchos goles se vivieron también en el último encuentro, pues el choque que inauguraba la temporada liguera para ambos conjuntos terminó en un abultado 3-4 favorable a los de Liverpool. Aunque los locales en aquel momento se adelantaron por medio de Theo Walcott a la media hora de partido, Coutinho logró el empate en el tiempo de descuento de la primera mitad. Por ser un gol psicológico o no, lo cierto es que el Arsenal se vino abajo hasta el punto de encajar tres tantos entre el minuto 49 y 63, periodo en el que Lallana, primero, Coutinho, segundo, y Mané, en último lugar, ponían las cosas muy difíciles a un conjunto que, sin embargo, recortó distancias por medio de Oxlade-Chamberlain y Chambers.

El Liverpool no ha perdido ninguno de los ocho partidos disputados ante los seis primeros

Y es que, el rendimiento ante los grandes equipos de la Premier League es la principal diferencia entre un equipo y otro. Mientras que los entrenados por Klopp no han perdido ninguno de sus ocho partidos frente a los primeros seis clasificados, obteniendo cuatro victorias y los mismos empates, los de Wenger apenas han podido ganar al Chelsea (3-0). Perdiendo ante el propio Liverpool en casa, y ante el Chelsea y Manchester City fuera, los Gunners consiguieron un empate frente a Tottenham y Manchester United. Así pues, en esta curiosa comparativa, los de Anfield ganan por goleada al conseguir dieciséis de los 24 puntos posibles ante sus máximos rivales.

Árbitro: Robert Madley

El colegiado designado para el encuentro es Robert Madley, un inglés de 32 años que ya ha dirigido esta temporada a ambos equipos. Se encontró con el Liverpool el pasado mes de diciembre, cuando los Reds visitaron el Vitality Stadium donde cayeron por 4-3 frente al Bournemouth. Por su parte, el Arsenal fue arbitrado por este colegiado en el encuentro en casa frente al Southampton que acabó en victoria Gunner por 2-1. Esos son solo dos de los 27 encuentros que lleva esta temporada entre Premier League, League One, FA Cup, Copa de la Liga, Juvenil Youth League y rondas previas de UEFA Champions League y UEFA Europa League.

El balance de los dirigidos por Klopp con Robert Madley es de tres victorias, tres empates y dos derrotas en ocho encuentros. Números muy distintos a los del Arsenal, quienes apenas ha perdido un partido de los siete que ha dirigido este árbitro. Los seis restantes acabaron con victoria Gunner.

Altas, bajas y posibles alineaciones

Las ausencias principales para Jürgen Klopp están personificadas en Jordan Henderson y Daniel Sturridge. El primero, según ha desvelado el entrenador en la rueda de prensa, ha entrenado ya con el equipo, pero considera que será demasiado pronto utilizarle frente al Arsenal. En cuanto al delantero inglés, asume su ausencia tras una enfermedad que le ha dejado secuelas en su cadera de las que ya se recupera. La principal duda es Lovren, quien también ha vuelto a los entrenamientos aunque no está del todo claro si arrancará frente a los Gunners. Por su parte, Arsène Wenger sigue contando con la ausencia de Santi Cazorla. Al español se une Elneny, quien sufrió un golpe en el tobillo en el encuentro ante el Sutton United de FA Cup. Aaron Ramsey y Laurent Koscielny ya han vuelto a la rutina del equipo aunque no se conoce su presencia en el once, mientras que Olivier Giroud vuelve a ser de la partida.