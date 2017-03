NDidi: "Luchamos como una familia, como hermanos"

Wilfred Ndidi con ganas de lo de mañana. Foto: Vavel.PremierLeague.

Justamente mañana, en el King Power Stadium, tendrá lugar la edición 15 de la Premier League. Un cara a cara con los del Hull City, sin duda, un juego nada aburrido. Ambos equipos desean actualizarse en la tabla de la Liga en sentido ascendente, sin embargo, la cruda realidad es que ninguno de los dos clubes lo tienen nada fácil. A pesar de que ambos equipos se posicionen en tabla varios puestos por debajo de primero en Liga, no se rinden. Pero la suerte no estará en las ganas y ataques de los jugadores (que serán abundantes), sino en el marcador.

Hace escasas horas Wilfred NDidi se atrevió a hablar ante las cámaras sobre el partido de mañana, lo dijo bien claro: "La intensidad es muy importante. No sólo contra el Hull City sino en todos los partidos. Es muy, muy importante”, y además lo reconoció “Luchamos como una familia, como hermanos". Por otro lado, quiso remarcar la victoria en casa frente al Liverpool (con un tres a uno):"Cada victoria es enorme porque necesitamos los tres puntos…yo estaba luchando por la victoria, no por mí".

Para terminar, el centrocampista del Leicester City decía esta mañana:"Estoy muy feliz de jugar y voy a tratar de trabajar duro para estar allí para ayudar al equipo. La clave para mí es ayudar al equipo y ganar más que a mí estar en el equipo", refiriéndose así a la asociación creada por la Nigeria Internacional en el campo.

Estas declaraciones confirman que los Foxes no se darán por vencidos, se entregarán al máximo en el terreno de juego y no se cansarán de luchar ante el rival. Ni mañana ni en ningún otro encuentro. El árbitro pitará los goles y el marcador sumará puntos, pero aún no se sabe a favor de quién será.