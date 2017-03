Mourinho: "Soy mejor de lo que se piensa"

José Mourinho en rueda de prensa | Manchester United

El Manchester United de José Mourinho está de vuelta en la Premier League para enfrentarse al Bournemouth. El conjunto de Eddie Howe visitará Old Trafford, y el técnico portugués sabe de la importancia de estos tres puntos, esenciales en la búsqueda de los puestos de Liga de Campeones.

Se encuentran a un sólo punto del Liverpool. El conjunto de Anfield, perdió en su último enfrentamiento frente al "renovado" Leicester. Por otro lado, el Manchester United está con un partido menos, partido aplazado debido a la final de la EFL CUP, lo que significa, que la victoria sobre los Cherries podría suponer el finalizar la semana más cerca de puestos Champions, esto además teniendo en cuenta, que el Liverpool recibirá al Arsenal, una oportunidad para aprovechar.

El partido de ida en la primera jornada de la liga el Manchester United venció por 1-3 en el Vitality Stadium.

Mourinho describe a los oponentes del sábado como "un equipo muy complicado, peligroso, con la calidad y la ambición, y que no tienen miedo de jugar".

​​Mkhitaryan baja, Rooney y Shaw disponibles

Wayne Rooney y Luke Shaw estarán en la lista de convocados contra Bournemouth, pero el armenio Henrikh Mkhitaryan aún no está disponible debido a una lesión. Mkhitaryan entrenó con sus compañeros el viernes después de perderse la semana pasada la EFL CUP debido a un tirón en el muslo. Phil Jones está disponible después de perderse un mes de competición y Mourinho verá si cuenta con él desde el inicio.

Respecto a la entrada de Luke Shaw, tras no estar disponible en la final: "Una vez más, fue una dificultad para él chico el no ser seleccionado, al igual que no estar en la final, ni siquiera estar en el banquillo. Ahora, al igual que Wayne, ha sido convocado para jugar o estar en el banquillo. Luke está trabajando duro, tratando de superarse, ha mejorado la forma física y puedo decir con seguridad con buena dedicación, un buen trabajo específico y aunque, obviamente, necesita algunas oportunidades para sentirse vivo, está ya para jugar algunos minutos sobre el terreno de juego. Él tiene que demostrar en el campo la evolución, no sólo por el punto de vista físico sino a nivel general, debido a que un buen jugador es todo una globalidad, no sólo la condición física. "

En cuanto al capitán, Wayne Rooney, comentó: "Los rumores sitúan a Wayne Rooney en el Everton. Sólo puedo decir que en la final con el resultado de 2-2, con el equipo en dificultades, Rooney estaba listo para entrar en el terreno de juego. Así que no es solamente el jugador que juega en el último minuto, no, es el jugador adecuado para levantar una final ".

"Desde el momento en que decidió quedarse, para ayudar al equipo y luchar por el equipo y el Manchester United, es un jugador importante para nosotros"

Mensaje a los aficionados

"Lo mejor de la final contra Southampton, es que quiero sentir el ambiente de Old Trafford para estar más cerca del equipo, empujando más que antes, ya que puede ser importante para nosotros ganar el partido de mañana. "

Sobre su personalidad y su inigualable carácter dijo: "Creo que el Manchester United ha aprendido que no soy el monstruo que dicen que soy". "No soy una mala persona, no soy un tipo arrogante, al menos hasta ahora nadie en el campo de entrenamiento se escapa cuando llego, ni siquiera Karen [Shotbolt, el jefe de prensa]. "Así que creo que soy mejor de lo que se piensa, la gente es muy feliz de tenerme alrededor y trabajar conmigo, la relación con los jugadores es muy buena al igual que con los directivos".

Cumbre por Ibrahimovic

Los planes para la próxima temporada continúan a buen ritmo y Antoine Griezmann sigue siendo el principal blanco, mientras que también se espera que Mourinho refuerce la defensa y el mediocampo. Harry Kane es el último nombre que se ha vinculado.

Ibrahimovic, de 35 años, ya ha anotado 26 tantos esta temporada y el United está tratando de convencerlo para seguir un año más. "Debido a que el acuerdo inicial era venir por un año con nosotros, tiene la opción de otro curso, por lo que veo que se quedará con nosotros". "Creo que Zlatan será fundamental en el segundo año de este equipo y creo que está dispuesto a permanecer. Yo sólo quiero jugadores que quieren permanecer al 100 %, comprometidos con el proyecto, pero mis sensaciones son que él está muy orgulloso de sí mismo."

"El año está siendo un éxito, sorprendente para él, no importa lo que va a ocurrir hasta el final de la temporada, pero el número de goles que ha anotado, los trofeos que ganó...Mi sensación es que todo el mundo es feliz, pero, obviamente, mi contrato es de tres años, no siete u ocho meses y quiero evolución y mejora, pero este equipo tiene mucho para crecer, el siguiente mercado de verano, vamos a tratar de traer a un par de jugadores", finalizó diciendo.