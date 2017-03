Slaven Bilic: "No queremos vender a Carroll a China"

Google Plus

Bilic respondiendo a las preguntas de los periodistas de la rueda de prensa matinal | West Ham United

El West Ham tiene un partido de altos vuelos en el Estadio Olímpico de Londres que le enfrentará a un equipo casi imbatible, al líder de la Premier League, jugará contra nada más y nada menos que el Chelsea del metódico Antonio Conte. El entrenador Hammer comentó una de las grandes ausencia de este partido: "La falta de Michail Antonio es un golpe, pero sólo faltan Ogbonna y Sakho aparte de él. Sakho está progresando bien".

Slaven Bilic también se refirió al último precedente que tuvo lugar entre el Chelsea y su West Ham: "Derrotamos al Chelsea la última vez y significa mucho, porque sabemos que no es imposible, lo hemos hecho recientemente". El duelo mencionado por el técnico de los Hammer tuvo lugar el 26 de octubre de 2016 en la Capital One Cup, encuentro en el que tanto el West Ham como el Chelsea presentaron rotaciones en el once. El conjunto de Bilic logró anular al Chelsea e imponerse por 2-1 gracias a los goles de Kouyaté y del joven centro campista suizo Edmilson Fernandes.

El futbolista suizo Edmilson Fernandes (20) celebra con rabia su gol al Chelsea en la Capital One Cup | Fotografía: Reuters

Bilic habla de la continuidad de Carroll en el club

El peculiar técnico del West Ham relató el estado físico del delantero inglés Andy Carroll: "Ha estado entrenando con nosotros y ha estado bien. Soy muy optimista con él en el partido contra el Chelsea". Bilic también quiso pronunciarse sobre cuál es la intención del club con respecto a su atacante y dijo que Carroll es uno de sus mejores jugadores y que no quieren vender a Andy a China.

Bilic realizó elogios hacia su futbolista Manu Lanzini Por último, el técnico tuvo tiempo de elogiar al que posiblemente sea el futbolista más talentoso de la plantilla de los Hammer. Bilic dijo que cuando uno de tus mejores futbolistas como Lanzini aumentan su rendimiento el equipo mejora, hace que los que le rodean se sientan cómodos. Manu Lanzini ha adquirido galones en el equipo tras la salida en el mercado invernal de la gran estrella del club, Dimitri Payet. El habilidoso mediapunta argentino viene de anotar un gol ante el West Bromich Albion y de cuajar una gran segunda parte ante el Watford para guiar a su equipo a lograr el empate en Vicarage Road.