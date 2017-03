Mark Hughes:"Tenemos que aprovechar el encuentro ante el Middlesbrough"

Google Plus

Mark Hughes.Foto: premierleague

La pesadilla vivida en White Hart Lane por los hombre de Mark Hughes ha supuesto un punto de inflexión en lo que llevan de temporada. El Tottenham fue un auténtico vendaval durante los 90 minutos de encuentro, destacando la actuación del delantero Harry Kane, autor de un hat-trick.

"Somos un gran grupo y juntos sabemos lo que debemos hacer" Mark Hughes ha reconocido que el partido ante el Middlesbrough es una nueva oportunidad para resarcirse del nefasto encuentro vivido ante el conjunto de Mauricio Pochettino.

"Somos un gran grupo y juntos sabemos lo que debemos hacer para conseguir nuestros objetivos. La última derrota ya está olvidada y este sábado demostraremos lo que podemos lograr", declaró el entrenador del Stoke City.

"El Middlesbrough nos pondrá las cosas muy complicadas, pero toda la plantilla está convencida de que obtendremos los tres puntos. La clave principal del encuentro está en aprovechar nuestras oportunidades y mantener la concentración para que el encuentro no se nos escape", dijo Mark Hughes.

"El Middlesbrough nos complicará las cosas" El técnico "Potter" dedicó gran parte de la rueda de prensa para informar sobre el estado de forma en el que se encuentra Wilfried Bony. El delantero de Costa de Marfil no está jugando todos los minutos que esperaba y en varias ocasiones ha mostrado su frustración por no formar parte del once titular.

"Entiendo el malestar de Wilfried, pero tarde o temprano demostrará todo lo que vale. Es cierto que no ha conseguido un gran número de goles y que en estos momentos el puesto de titular no es suyo, pero aún queda mucha temporada", afirmó Mark Hughes.

El entrenador del Stoke reconoce tener grandes jugadores en la posición de delantero, destacando los nombres de Peter Crouch y Berahino: "Peter Crouch ha completado grandes actuaciones en lo que llevamos de temporada y Berahino ha sorprendido a toda la plantilla con el rendimiento mostrado en los partidos que ha disputado", aseguró el míster galés.