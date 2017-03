Guardiola: “El equipo está mucho mejor”

Google Plus

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | Foto: MCFC

Casi tres semanas han pasado desde que el equipo sky blue jugara su último partido en Premier League (Bournemouth 0-2 Manchester City), ya que el partido frente al Manchester United tuvo que aplazarse por la participación de los de Mourinho en la final de la EFL Cup. Un tiempo en el que el Manchester City ha anotado, nada más y nada menos que diez tantos. Cosa que no quita que, para ellos, “cada juego sea una final”.

El mejor City de la temporada está de vuelta y todos lo saben. También su técnico, Pep Guardiola, que en la rueda de prensa previa al partido del sábado frente al Sunderland aseguraba que están “en un buen momento ahora, creando más oportunidades y anotando más goles”, algo que le hace “confiar” en sus jugadores y tener esperanzas.

“En el Manchester City tienes que ganar cada partido y, si no lo haces, se avecina una tormenta” Desde que comenzara 2017, el equipo citizen solo ha perdido un partido, pero son conscientes de que tienen “momentos buenos y algunos no tan buenos”. Presión que está presente cada día: “En el Manchester City tienes que ganar cada partido y, si no lo haces, se avecina una tormenta”.

Precisamente para evitar esa “tormenta”, Guardiola ha desvelado este viernes cuál es la técnica que ha adoptado en los últimos meses, una técnica que ya pusieran en práctica entrenadores como Simeone: centrarse “solo en el último juego. Pensar en cosas lejanas sería un gran error”.

Técnica en la que está inmerso también no mirar “nunca la tabla”. Algo que tampoco ha hecho en esta ocasión para analizar cómo llega el Sunderland, lo importante es su juego: “No me importa donde estén. Ellos serán más físicos debido a su situación, que no es fácil”.

Respecto a las bajas, Guardiola ha transmitido que “Kolarov está en forma” y que su “sueño” respecto a otros lesionados, como Gabriel Jesus, es que “vuelva lo más pronto posible”. Palabras ha tenido también hacia Kompany, sobre quien ha dicho que lo del “entrenamiento no fue serio” y esperan que “esté en forma durante los últimos dos o tres meses”.