Previa Watford - Southampton

Luego de que las copas tomaran protagonismo en el último par de semanas, la Premier vuelve a retomar la regularidad de cara a la recta final de la temporada. En la parte alta varios equipos se disputan posiciones europeas, pero de mitad de tabla para abajo se juega otra liga, y es que la distancia de la zona de descenso no da para relajarse. En el puesto 12 se halla el Watford con 31 unidades, y de inmediato le sigue el soton con un punto menos, por lo que el duelo del fin de semana devendrá en la ventaja de alguno de los dos.

Las aspiraciones de ambos equipos pasan más por mantenerse en la zona media de la tabla que por empujar hasta el final para rasgar alguna plaza de competencias europeas, por lo que el Vicarage Road será el escenario de un duelo que no será de vida o muerte pero en el que se presentarán dos estilos distintos de la actual Premier.

El Soton tras la final de la CL

Los dirigidos por Claude Puel llegan a este partido con el desánimo de haber caído sobre el final en el partido definitorio de la Copa de la Liga, incluso tras haberlo empatado y estar cerca de sentenciar a los rivales. La agenda de the saints parecía estar centrada en el torneo copero luego de que propinaran grandes actuaciones ante rivales de fuerza, pero ahora les toca fijar la mente en la Premier de aquí al final de temporada, aún a sabiendas de que no se rememorará el acceso a la Europa League como ocurrió la temporada pasada.

El entrenador sigue sin poder contar con Van Dijk ni con Charlie Austin, ambos ausencias a mediano plazo, así que deberá seguir manteniendo los ajustes que viene acomodando para tratar de mantener el estilo. En el contexto liga, el último encuentro visitaron a un decaído Sunderland al que golearon, por lo que buscarán repetir la hazaña en la casa del Watford.

El Watford busca romper el mes sin victorias

Por otro lado, los de Walter Mazzarri no llegan en una situación muy distinta, aunque mejor anímicamente. The hurnets no conocen la victoria desde el 04 de febrero exactamente, cuando vencieron al Burnley en casa, pero desde entonces cayeron frente al Manchester United y empataron en casa con el West Ham, por lo que este partido será clave para determinar si el equipo retoma el camino de la victoria o si cae y deberá preocuparse por la reducción de ventaja con respecto a los puestos de descenso.

Mazzarri no podrá alinear a hombres como Amrabat y Mauro Zárate, ante lo cual deberá hacer uso de más elementos de la plantilla con los que pueda combatir. Las bajas son un hecho que afecta a los dos equipos, así que deberá verse que estratega sabe barajar mejor sus cartas.

Serie pareja

The Saints y The Hurnets se han enfrentado por Premier en un total de 5 ocasiones, la primera de ellas en el año 2000, con un saldo de dos victorias para el soton, una para el Watford y dos empates. Como precedente curioso destaca el hecho de que en las dos visitas del Southampton a Vicarage Road, jamás sacó un triunfo, razón por la cual el partido de mañana invita a los locales a tratar de sacar la mayor ventaja posible de su morada y su afición.

El último enfrentamiento fue el del partido de ida por Premier esta temporada, el 13 de agosto de 2016, que acabó con un insípido empate a uno, por lo que mañana deberá decidirse la serie de esta campaña y dependiendo del resultado podría igualarse la serie histórica o despegarse más.

A pesar de que el Southampton llegue con un partido menos (pendiente ante Arsenal), ambas escuadran se posicionan en el sector medio de la tabla con 8 victorias y 11 derrotas, pero el Watford tiene un empate más (7) que le da justo ese punto para sobrepasar a The Saints.

La posición de los entrenadores

De un lado Mazzarri se mostró insatisfecho con el rendimiento que está teniendo el equipo, pero decidido a influir en los jugadores para cambiar el presente que los afronta en la liga. "Tenemos que mejorar y dejar de recostarnos. Lo hemos hecho muchas veces, y es una mentalidad que debemos cambiar", indicó el entrenador italiano.

Y por el otro, Claude Puel habló de lo exhibido frente al Manchester United en la final de la Copa de la Liga el pasado fin de semana donde, a pesar de la derrota, el juego del soton fue por buenos momentos superior al de los hombres de Mourinho. "Después de la primera decepción (vs Man Utd) ahora tenemos la satisfacción de ver nuestra actuación, que demostró la calidad que podemos sacar en el campo, tenemos que mantener esa confianza contra el Watford", recalcó el francés.

Lista de convocados

Puel ha ofrecido su lista de convocados para el partido de mañana: Fraser Forster, Cédric Soares, Maya Yoshida, Florin Gardos, Cuco Martina, Steven Davis, Dusan Tadic, Oriol Romeu, James Ward-Prowse, Harrison Reed, Shane Long, Jay Rodriguez, Nathan Redmond, Pierre-Emile Højbjerg, Stuart Taylor, Sofiane Boufal, Lloyd Isgrove, Jack Stephens, Ryan Bertrand, Manolo Gabbiadini, Martín Cáceres.

Mazzarri también ha hecho lo propio: Heurelho Gomes, Costel Pantilimon, Miguel Britos, José Holebas, Valon Behrami, Ben Watson, Etienne Capoue, Troy Deeney, Juan Zuñiga, Younes Kaboul, Rene Gilmartin, Daryl Janmaat, Stefano Okaka, Brandon Mason, Charlie Rowan, Carl Stewart, Tom Cleverley, M'Baye Niang.

Posibles alineaciones

Ambos entrenadores partirían con un 4-3-3.