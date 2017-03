Previa West Bromwich vs Crystal Palace: pisar fuerte o derrumbarse

Google Plus

Salomón Rondón anotando el único gol en la ida | West Bromwich Albion

Tony Pulis querrá llevar a cabo, de aquí a final de temporada, ser un fortín en su propio territorio. Sam Allardyce, tiene otro objetivo, salvar la categoría de Premier League y así impedir descender a Championship. Sam Allardyce, durante los dos meses que lleva en el cargo, no ha sido capaz de realizar un cambio radical al equipo. Tony Pulis, está siendo el entrenador revelación del año 2016/17, y está haciendo a su club posar octavo en la clasificación. Pura sensación.

​Crystal Palace

Los hombres de Sam Allardyce se movieron brevemente de los puestos de descenso tras el fin de semana pasado después de una victoria 1-0 sobre el Middlesbrough vitales en Selhurst Park. Pero el triunfo de Leicester City sobre el Liverpool el lunes por la noche, puso a los Eagles de regreso en la zona de peligro. El ex seleccionador de Inglaterra tendrá que esperar a otro resultado positivo para su equipo , por ejemplo ante The Hawthorns.

Se sitúan decimoctavos empatado a puntos con el 'Boro'. El Crystal Palace, seis derrotas de las últimas diez salidas.

​​La última vez

Salomon Rondon fue el héroe en la primera jornada de la temporada 2016/17 de la Premier League y su cabezazo dio al West Bromwich Albion el comienzo perfecto para la campaña en Selhurst Park. Fue el único tanto del partido.

Noticias de los equipos

Craig Dawson se ha recuperado después de salir lesionado en la victoria sobre Bournemouth, mientras que Matt Phillips se enfrentará a una prueba de aptitud la tarde del sábado, después del choque con los Eagles.

Mientras tanto, el conjunto visitante cuenta con las bajas de Flamini, el fránces Rémy, Souaré y por último, el delantero Wickham. Nada más que cuatro bajas. Allardyce tendrá que superar esta adversidad.

​Sabías que...

The Hawthorns están apuntando para hacer el doble, las dos victorias sobre Crystal Palace por primera vez en una temporada de la Premier League. Gareth McAuley ha marcado seis goles esta temporada, la mayor cantidad para un defensor West Brom en una campaña de la Premier League.

Crystal Palace ha ganado una mayor proporción de sus puntos de la Premier League esta temporada fuera de casa que cualquier otro equipo (54,5%).

Árbitro

Mike Jones ejerce su profesión como árbitro de la Liga de Fútbol desde hace 11 años. Jones, quien hizo su debut en el arbitraje en agosto de 1997, cuando Mansfield Town fue sede de Hull City en la Liga 2, ofició regularmente en la Liga de Fútbol durante su mandato.

Hizo su primera aparición en el estadio de Wembley cuando tomó el control de la Liga 2 Play-off final entre Bristol Rovers y Shrewsbury Town en 2007. Luego, en 2009, fue el árbitro del FA Trophy final entre Stevenage y la ciudad de York.

El árbitro Cheshire FA ha sido el cuarto árbitro en numerosos accesorios principales de competencia nacionales, incluida la Liga Final de la Copa de 2004, 2009/10 Campeonato Play-off final, Community Shield 2010 y 2012 de la Copa FA final.

Ha sido un elemento permanente en la primera división desde entonces, más de 150 partidos arbitrajes.

Estadísticas

Últimos cinco encuentros entre ambos conjuntos, se saldan con una ventaja favorable del West Bromwich Albion. Tres victorias, un empate y una derrota son los resultados de los enfrentamientos anteriores.

Albion han ganado siete de sus últimos ocho partidos de la Premier League en el Hawthorns. En ese tramo fenomenal del lado de Tony Pulis 'ha recogido 21 puntos y ha anotado 18 goles'.

Los aficionados del Palace, confían en Christian Benteke para lograr llevarse los tres puntos. El belga ha anotado en tres ocasiones cuando se ha enfrentado al West. Bromwich en su carrera y es el máximo goleador de su equipo con nueve goles esta temporada.

​Premier League 13/08/16 Cryst. 0-1 West. 27/02/16 West. 3-2 Cryst. 03/10/15 Cryst. 2-0 West. 18/04/15 Cryst. 0-2 West. 25/10/14 West. 2-2 Cryst.

Hora de los mánagers

Ambos entrenadores, confían en sus jugadores en el enfrentamiento de este sábado. Una derrota, en el conjunto del Crystal Palace, dejaría muy tocado al equipo.

Tony Pulis : "Es fantástica la cifra de poder llegar a los 40 puntos en la Premier League en el mes de febrero. Pero tenemos que centrarnos en nuestros partidos restantes que son muy difíciles".

Sam Allardyce : "La reproducción de 50 pases en el medio campo y perdiendo 2-0 no es el camino a seguir. La forma adecuada de jugar es buscar los puntos fuertes del equipo."

Posibles alineaciones:

Ambos técnicos, apuestas por el mismo sistema: 4-3-3. No reservarán a nadie y en el terreno de juego estarán los onces de gala. Once hombres. Once guerreros.

