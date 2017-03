Eddie Howe: "Ha habido algunos momentos difíciles"

Google Plus

Fuente: rex

El Bournemouth se enfrenta en el día de hoy al Manchester United, a priori un partido complicado para los Cherries, aunque la obligación de ganar está por delante de cualquier rival. Un momento difícil para el conjunto que vestirá de local en el Vitality Stadium. El técnico del Bournemouth ha hablado en rueda de prensa de cara al encuentro.

Eddie Howe ha comenzado: "Cuando nos fijamos en nuestra historia reciente, a veces tenemos que tomar un momento sólo para pensar y reflexionar y mirar hacia atrás (en lo que hemos logrado), porque esas cosas son de donde se obtiene su fuerza".

"Ha habido algunos momentos difíciles, yo incluido, y es en estas situaciones en las que sólo tienes que reflexionar y decir, 'Bueno, vamos a sacar fuerza de todas esas experiencias pasadas, reenfocar e ir de nuevo”.

Además, el entrenador ha añadido: "Vamos a ver nuestra mentalidad, volveremos a estar muy motivados de nuevo para demostrar que la gente está equivocada".

"Siempre hemos tratado de desafiar las probabilidades aquí y tendremos que hacerlo de nuevo, así que tenemos que ser muy fuertes como grupo”.

La motivación no es un problema para Howe: "No veo la motivación en el grupo como un problema, que no es un problema para nosotros y contra muchos equipos que hemos jugado muy bien”.

"En las últimas semanas no hemos tenido ese rendimiento colectivo de equipo que hemos estado buscando, así que mi principal objetivo esta semana ha sido conseguir que todos se desempeñen en su mejor nivel de nuevo", señaló.

Un gran trabajo el del Bournemouth en esta semana: "Hemos trabajado duro a los jugadores esta semana y estamos emocionados por este partido".

Por último, el técnico añadió: “Solo puedes ser positivo, no hay otra manera de acercarte a este juego o cualquier otro juego”.