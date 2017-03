Mourinho: "El mejor fue el portero rival"

Foto: Manutd

No pudo ser. El United tan sólo sacó un triste empate a uno contra el Bournemouth aunque es cierto que los locales merecieron ganar el partido por todas las ocasiones de gol que tuvieron. Zlatan también perdonó desde los once metros y un punto es lo que saca el equipo de José Mourinho de Old Trafford. Mourinho, obviamente, está decepcionado con el resultado.

"Fue más de lo mismo. El mejor jugador del partido fue el portero rival. Es increíble la cantidad de oportunidades que desaprovechamos. Jugamos de manera excepcional en la primera mitad, debió haber sido 3-0 o 4-0, no me explico cómo es que terminó en 1-1. En la segunda mitad, perdimos un poco de la calidad y la dimensión del buen fútbol que jugamos en la primera ante rivales que, más o menos, decidieron, y no lo estoy criticando, darse por vencidos y dedicarse solamente a defenderse. Una vez más, merecíamos ganar, por mucho, pero no ganamos. Perdimos dos puntos y una buena oportunidad de cerrar la brecha", comentó el entrenador luso sobre el juego de los Diablos Rojos.

En cuanto a el pique entre Ibra y Mings José comenta lo siguiente al respecto: "No me gusta hablar después de los partidos. El árbitro estaba ahí, si me preguntan si me voy a sentir contento si suspenden a Mings cuatro o cinco partidos, déjenme decirles que realmente no me importa. Él sabe mejor que nadie lo que hizo, mejor que el árbitro, cuál fue la intención o la emoción del momento. El árbitro tomó dos decisiones importantes que fueron correctas: dos penaltis, no cabe duda al respecto. Si no ganamos fue porque Boruc estuvo extraordinario. No nos sonrió la suerte, aunque dominamos, no fuimos lo suficientemente buenos para materializar las ocasiones de gol".

Para colmo, el United jugó gran parte del partido contra un hombre menos por la expulsión de Surman: “Si anotamos un gol, ganamos. Jugar contra un hombre menos es siempre una gran ventaja. Pero cuando juegas contra un equipo con un buen resultado en la bolsa, cierran la puerta. Los volantes no atacan, defienden. Los centrocampistas no suben para atacar, se quedan atrás en bloque. Tuvimos tantas oportunidades de anotar en la segunda mitad… no se trata de que hayan tenido un hombre menos, se trata de que nosotros fallamos demasiadas oportunidades”.

Al United le pitan pocos penaltis y por ello Mourinho confesó que dejaron de entrenarlos, (éste fue el segundo de la temporada): “Curiosamente, dejamos de practicar penales porque pasaron cuatro o cinco meses sin un solo penalti. Zlatan, Pogba… estos chicos dejaron de entrenar penales y luego, cuando llega uno, no están listos para cobrarlo. Eso es todo, curiosamente”.

A pesar de todo ello, el equipo siente que hay que tirar para adelante: “Debemos hacerlo. Pasar a otras cosas. Probablemente los otros clubes de la Premier League tengan dos o tres días libres, tiempo para desconectarse, y nosotros tenemos que viajar el jueves a Rusia, para jugar contra el Rostov en la Europa League. Debemos seguir adelante y pensar en el siguiente partido”.