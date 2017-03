Firmino castiga la incomparecencia del Arsenal en Anfield

Roberto Firmino ha demostrado durante toda la temporada que es un gran jugador, pero son los partidos frente a grandes rivales los que miden a los cracks. Y, sin duda, el jugador brasileño se ha reafirmado liderando a su equipo frente a un Arsenal que no compareció en el encuentro hasta la segunda mitad. Wenger sigue sin saber hacer competir a su equipo frente a rivales directos y complica sus aspiraciones para disputar la Champions League en la próxima temporada. No valió que Alexis saliese al rescate en la segunda parte, aunque el chileno volvió a mostrarse como uno de los mejores dando una asistencia. Pero todo lo que sucedió en el partido quedó ensombrecido por la actuación de Firmino que consiguió provocar el reencuentro entre equipo y afición con una victoria más que reconfortante.

Firmino y Mané dejan al Arsenal en la lona

El Liverpool comenzó mostrándose como el equipo más fuerte ante sus aficionados después de los últimos resultados que han producido muchas dudas entre estos. Los de Jurgen Klopp comenzaron arrinconando al Arsenal en torno a su área con dos llegadas consecutivas y un córner. Wenger parecía que iba a ampararse en el contragolpe ante la falta de sus jugadores creativos y es que los Reds eran dueños de la posesión del encuentro en los primeros compases. Y la superioridad de los locales pronto se vio en el marcador. Una combinación entre Coutinho, Mané y Firmino acaba con el gol de este último después de que el senegalés pusiera un centro-chut que nadie consiguió despejar ni rematar más que el jugador brasileño en el segundo palo. Décimo gol en la temporada para el delantero que sigue devolviendo la confianza que Klopp le ha dado esta temporada en la que solo se ha perdido un partido de Premier y fue debido a una lesión.

La no titularidad de Alexis Sánchez sorprendió, el chileno salió en la segunda parte | Foto: Premier League

El Arsenal había conseguido trenzar una buena jugada justo antes de recibir el gol, pero no se estaba encontrando cómodo sobre el césped. El gol tampoco sirvió para avivar a los jugadores Gunners y el control siguió del lado del Liverpool. No solo el control si no también las ocasiones y es que Coutinho estuvo a punto de conectar un centro raso de Clyne que bien podría haber significado el segundo gol. Oxlade dio un atisbo de rebeldía de los visitantes con un buen centro lateral en el que Giroud no llegó a rematar por culpa de una buena acción de Mignolet que despejó a córner. Pero es que los aficionados londinenses no tenían mucho que llevarse a la boca de su equipo. De hecho lo más aplaudido en los primeros 30 minutos fue cuando Alexis Sánchez salió a calentar. Coutinho volvió a dar trabajo a Cech con un buen zurdazo desde la frontal en la que el portero checo se lució para enviar a córner. La impresión era que estaba más cerca el 2-0 que el empate de los de Wenger.

Los tres hombres ofensivos que Klopp dispuso sobre Anfield estaban volviendo locos a la defensa Gunner. La pareja brasileña se encontraba en la línea de tres cuartos continuamente y con sus combinaciones no tenían grandes problemas para pisar el área. Esto, sumado a las incorporaciones de Mané por la derecha, suponían susto tras susto para Monreal y Koscielny. La posesión se fue igualando, aunque el balón seguía estando más en el campo del Arsenal que en el del Liverpool. Además, las salidas de los visitantes en ataque tenían dificultades de triunfar casi siempre por culpa de un hombre, Emre Can. El turco-alemán Red estaba sustituyendo a Henderson en el pivote y lo estaba haciendo a la perfección con varias intervenciones defensivas, además de destacar con su gran salida de balón.

Sadio Mané mejora su registro goleador del año pasado con su duodécimo gol de la temporada | Foto: Premier League

El buen partido de los hombres ofensivos del Liverpool seguía obteniendo rédito con goles. Una jugada en la banda izquierda terminaba en los pies de Firmino dentro del área, el brasileño levantó la cabeza y encontró solo a un Sadio Mané que no perdonó delante de Cech. El senegalés ampliaba la diferencia en el marcador con su duodécimo gol en la presente temporada de la Premier League. La incomparecencia sobre el césped del Arsenal comenzaba a ser más que preocupante ya que los Reds seguían distanciándose en el marcador. Y pudo ser mayor la distancia pero Coutinho, tras un balón rebotado que controló a la perfección, no definió bien ante Cech y disparó a las manos del portero checo. El Arsenal estaba en la lona y con muy pocas sensaciones de que pudiera levantarse.

Wijnaldum tumba las esperanzas Gunners

Wenger trató de cambiarle el sentido al encuentro introduciendo a su jugador más importante esta temporada. Alexis Sánchez entraba al campo por Francis Coquelin en busca de la remontada, aunque antes tendría que haber un lavado de imagen por parte de los Gunners. Y el equipo daba mejores sensaciones en los primeros instantes de la segunda parte. Un gran centro de Monreal iba a ser rematado por Olivier Giroud de manera franca pero Mignolet respondió a la perfección con una mano prodigiosa cuando el balón parecía colarse. Tuvo respuesta casi instantánea con una impresionante maniobra de Firmino, una obra de arte echa control de balón, pero su disparo pegó en un defensa Gunner y Cech atrapó sin problemas. Al menos parecía que el Arsenal iba a plantar guerra esta segunda parte, aunque eso no supusiera que el Liverpool dejase de atacar.

Danny Welbeck consiguió recortar distancias, aunque finalmente la remontada no se produjo | Foto: Premier League

Y en esta guerra que planteó Wenger para esta segunda parte, el Arsenal iba a golpear primero. Gran balón de Alexis Sánchez en profundidad para Danny Welbeck que batió por bajo a Simon Mignolet para recortar distancias. El Liverpool volvía a dar síntomas de fragilidad en esta segunda parte y los Gunners querían aprovechar ese temblor de piernas que sufren con mucha frecuencia en este 2017 los Reds. Estos olieron la sangre y comenzaron a acercarse más al área de Mignolet. Iwobi recibiría en profundidad de Bellerín para plantarse en línea de fondo pero su pase raso hacia el área no encontró ni a Giroud ni a Welbeck ni a Alexis.

El Liverpool volvía a meterse en el partido poco a poco y llegó en varias ocasiones al área Gunner con peligro, aunque Cech no tuvo que intervenir. Con esta igualada de fuerzas, Wenger quiso volver a alterar el partido e introdujo a Lucas Pérez y a Theo Walcott. Klopp respondió dando entrada a Divock Origi para no perder fuelle en la punta del ataque en los últimos diez minutos del partido. Y el delantero respondió a la confianza de su entrenador con un gran remate de cabeza tras un lanzamiento de falta que se fue al palo izquierdo de Petr Cech. Más allá de esta ocasión, ninguno de los dos equipos contó con ocasiones para alterar el marcador. Hasta que llegó Wijnaldum. Una muy buena contra llevada por Lallana que habilita a Origi, en posible fuera de juego, en la banda derecha para que el delantero Red pusiera un buen centro raso al área para que Wijnaldum marcase a placer.

Georgino Wijnaldum puso la puntilla al Arsenal en el descuento tras una buena contra | Foto: Premier League

El holandés acabó con las esperanzas Gunners de empatar en el descuento ahondando en la herida que arrastra el equipo de Arsène Wenger en esta temporada. Otro encuentro en el que el Arsenal no logra batir a un rival directo y que deja a los londinenses fuera de los puestos de Champions. Ese puesto lo pasa a ocupar el Liverpool que se recupera de la última racha de malos resultados y convenciendo ante su público. Sin duda, si a alguien es el responsable del resultado de hoy es Roberto Firmino. El brasileño fue un auténtico quebradero de cabeza para los visitantes y lo confirmó con un gol y una asistencia.