Arsène Wenger: “Es discutible dejar a Alexis en el banquillo”

Arsène Wenger preocupado durante el partido | Foto: Getty Images

El Arsenal llegaba a Liverpool con la necesidad de sacar un buen resultado ante un rival directo por los puestos de Champions, pero Arsène Wenger dio la sorpresa al dejar a Alexis Sánchez en el banquillo. El chileno estaba siendo el mejor jugador de la temporada en el equipo Gunner y, aunque el próximo martes el equipo tiene el reto de remontar la eliminatoria de Champions frente al Bayern, es difícil afrontar un encuentro de esta talla sin tu estrella. El equipo notó su ausencia y en la primera parte del partido apenas tuvo presencia en el partido siendo arrollado por el Liverpool. El entrenador francés tuvo que recurrir a él en la segunda mitad y, aunque el intento de remontada finalmente fue en vano, el equipo mejoró.

No podía ser de otra manera que en rueda de prensa preguntaron al técnico alsaciano por esta decisión. Wenger declaró que “Alexis Sánchez es un gran jugador y no es fácil dejarlo en el banquillo”, sin aclarar las razones reales de su suplencia. “Es una decisión discutible, me pareció que los delanteros estuvieron muy solos en la primera mitad y no dominamos el centro del campo, necesitábamos buscar recursos en ataque y pelear cada balón”, explicó el galo por qué lo utilizó en la segunda parte. Pero la única certeza es que esta decisión ha creado muchas ampollas entre la afición Gunner, aunque Arsène no pareciese darle mucha importancia.

También analizó el encuentro y afirmó que habían tenido problemas “para coger ritmo en la primera mitad”. “Concedemos goles muy fáciles con balones directos desde la portería rival, algo que no esperas que suceda en un partido como este”, declaró el técnico echándole la culpa del mal inicio a sus jugadores. Aún así aplaudió la respuesta del equipo en la segunda parte; “regresamos con buen pie del descanso, pero el hecho de que no jugáramos a nuestro nivel en la primera parte nos pasó factura”. A pesar de esa mejora, el Arsenal no dio la sensación de estar capacitado tan siquiera para intentar la remontada. Pero las noches de fútbol entre semana son mágicas, a eso le tocará apelar al equipo Gunner este próximo martes.