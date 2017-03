Tony Pulis: "Hoy no hay excusas"

Google Plus

Tony Pulis en un partido de esta campaña / Foto: Getty Images

Perder nunca es plato de buen gusto. Y menos aún si es en tu propia casa. Esto precisamente es lo que le pasó al West Bromwich en su partido a domicilio ante el Crystal Palace, donde los visitantes consiguieron imponerse por un claro 0-2. Tony Pulis, como buena parte de la afición Baggie, salió bastante insatisfecho con el resultado, y no dudó en demostrar este descontento delante de las cámaras. "Hoy no hay excusas", declaraba el técnico, refiriéndose al mal resultado. Este resultado, sin duda, dejó a más de un espectador sorprendido, ya que el WBA de Tony Pulis está realizando una gran campaña, mientras que el Crystal Palace es uno de los equipos con más posibilidades de descender. De hecho, con la victoria de hoy, ha demostrado que aún puede dar guerra y conseguir evitar el descenso. Por ello, Pulis no dudó en su comparecencia en felicitar a los Eagles por su victoria.

Esta buena temporada del equipo que dirige Tony Pulis está dando mucho que hablar en Inglaterra, y Pulis, pese a la derrota no olvidó este buen hacer pese al mal partido. "No voy a criticar a mis jugadores porque lo están haciendo fantástico este año", declaraba el entrenador galés. Aún así, Pulis espera que este mal desempeño haya sido "tan solo en este partido", ya que aún a los Baggies les queda temporada por delante y deben rematarla como es debido.

Respecto al partido, Pulis destacó el inicio "tibio" de su equipo y lo poco que se esperaba esto, ya que según Pulis, sus jugadores trabajaron "muy duro" a lo largo de esta semana. Al terminar su comparecencia, Pulis demostró de nuevo su disconformidad con el resultado, y que aunque su equipo este bien y no haya querido criticar a sus jugadores, el galés no está "satisfecho". "Podemos tener días buenos y días malos, pero no estoy satisfecho", terminaba afirmando Pulis.