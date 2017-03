Artur Boruc anuncia su retiro de la selección de Polonia

Google Plus

Artur Boruc dando indicaciones en el choque ante Manchester United (Fotografía: Getty Images Europe)

Artur Boruc confirmó oficialmente que se retira de la selección de Polonia tras haber sido convocado en 64 ocasiones y su última aparición se produjo en un amistoso ante Eslovenia en noviembre de 2016. Además se despidió del fútbol internacional a través de una emotiva carta: “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar oficialmente mi retiro del fútbol internacional, no ha sido una decisión fácil para mí, me tomado todo el tiempo para tomarlo de la manera más profesional y sería posible tras varios momentos de reflexión siento que es el momento idóneo para centrarme en mi familia y mi carrera en el Bournemouth. Me gustaría agradecerle a Adam Nawalka y todos los personajes relacionados con la selección de Polonia, sobre todo a los fanáticos por su apoyo incondicional desde que debuté en el 2004, ha sido un viaje increíble y siempre voy a estar orgulloso de haber representado varias veces a mi país, disfruté al máximo cada partido con la selección nacional y es un gran honor haber concluido mi carrera internacional como el portero con más partidos disputados con la selección polaca. Le deseo lo mejor a todas las partes involucradas de cara al tramo decisivo en la clasificación europea 2018. Los seguiré respaldando como un fanático más y por último al pueblo polaco por su apoyo durante mi carrera internacional. Gracias. ”

Artur Boruc dio sus primeros pininos deportivos con el Pogoń Siedlce , luego dio el salto en grandes clubes como Legia de Varsovia, Celtic, Fiorentina y Southampton respectivamente. Algunos aficionados que aman el fútbol se preguntan desde ya ¿Artur Boruc tomó la decisión correcta? En este maravilloso deporte los momentos son claves y la gran mayoría está convencida será un líder dentro y fuera del campo en el Bournemouth, todos le respaldarán incondicionalmente en los últimos momentos de su carrera profesional.