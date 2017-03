Klopp: “Estuvimos acertados desde el primer segundo”

Foto: Liverpool FC

Gracias a los goles marcados por Firmino, Mané y Wijnaldum, los Reds firmaron una victoria que les coloca virtualmente en el tercer lugar de la tabla en la Premier League. Mientras que en el Arsenal siguen sumándose numerosas críticas dirigidas principalmente contra el técnico francés, Arsène Wenger.

Según Jürgen Klopp, el resultado fue totalmente merecido ya que en palabras suyas: “Estuvimos acertados desde el primer segundo. Jugamos un gran primer tiempo. Estaba claro que iba a ser un partido intenso”, dijo a los medios.

La derrota frente al Leicester City la semana pasada supuso un duro traspié en las aspiraciones de los Reds, y en Melwood se ha vivido una semana complicada con la presión añadida de lograr un buen resultado ante un rival directo como es el Arsenal, un equipo que aunque se caracteriza por ser irregular, logró superar al Chelsea por 3-0 en el Emirates a comienzos de temporada.

“Fue una semana realmente dura, inmediatamente después del partido [frente al Leicester], dije algunas cosas que no fueron nada amistosas. Dejé las cosas muy claras. Tuvimos que acordarnos de las cosas buenas que hemos hecho”, manifestó.

“Si el miércoles me hubieran preguntado si podíamos vencer al Arsenal, hubiera dicho que no. Si el jueves me lo hubieran preguntado, no estaría seguro. Si el viernes me lo hubieran preguntado, hubiera dicho que sí”.

Firmino celebra junto a Wijnaldum uno de los goles frente al Arsenal | Foto: Liverpool FC

Sin embargo, Jürgen Klopp recordó que sus jugadores han completado varias actuaciones de mucho nivel a lo largo de esta temporada.

“La actuación de esta noche no debe de ser ninguna sorpresa ya que los muchachos han tenido varias actuaciones parecidas esta temporada”.

Con esta victoria el Liverpool se coloca en tercera posición con 27 partidos disputados (uno más que Chelsea, Tottenham y el propio Arsenal), mientras que iguala a puntos al Manchester City que cuenta con dos partidos menos en estos momentos.