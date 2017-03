Mauricio Pochettino: "Es un partido muy importante"

Google Plus

Vía: Tottenham Hotspur

Tras la derrota contra el Leicester en la temporada pasada, White Hart Lane se ha convertido en un fortín, y esto quiere seguir manteniéndolo el Tottenham para igualar un récord desde la era Premier League.

Pochettino se muestra muy motivado de cara a este partido fundamental para la lucha por la segunda plaza. "Sólo hemos concedido cinco goles en estos 13 partidos, por lo que debemos estar muy orgullosos", diría el técnico. "Todos estamos intentando ganar este partido. Quizá en el futuro digamos 'hemos tenido éxito', pero hoy necesitamos concentrarnos en el siguiente partido, en ganar el partido y mantener nuestra posición en la liga, ese es nuestro desafío".

El Everton será el rival del Tottenham en el día de hoy, el técnico argentino califica el encuentro cómo "complicado" dada la calidad de jugadores que tienen los Toffees. "El estilo de juego del Everton es jugar al fútbol a lo largo del césped y son un equipo muy dinámico. Seguro que será un partido muy abierto".

Uno de los pilares para que un equipo consiga éxitos son los jugadores, y Pochettino está muy contento con el trabajo de todos: "Ha sido una muy buena semana entrenando en una buena atmósfera después de la victoria ante el Stoke. Está siendo una buena semana en trabajar en nuevos principios y conceptos frescos y gastando todo el tiempo en entrenar juntos".

Pochettino se autodescarta para dirigir al Barça

Además, hablaría del posible interés del Barça en hacerse con sus servicios: "He visto esa lista (de posibles sustitutos de Luis Enrique), que es como de 100 nombres. Como he dicho siempre: conozco este negocio muy bien. Nací con un balón en las manos y sé cómo funciona todo. No lo tomo como algo halagador", a lo que añadiría: "Estoy en uno de los mejores equipos de Europa. Para mí, el Tottenham es uno de los clubes más grandes, sin duda. Tenemos grandes futbolistas y un equipo emocionante que juega muy bien al fútbol".

Gran duelo el que se vivirá en escasos minutos en White Hart Lane en uno de los partidos de la jornada en White Hart Lane. De ganar, el Tottenham conseguiría dar un gran paso en esa lucha por la segunda plaza tras los pinchazos de Arsenal y Manchester United.