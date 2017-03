Jason Tindall da por bueno el empate conseguido en Old Trafford

Jason Tindall | Foto: afcb.co.uk

Eddie Howe no se encontraba en las mejores condiciones tras el encuentro, ya que casi no podía ni hablar con sus jugadores, por lo que Jason Tindall tomó la palabra y habló tras el empate a uno ante el United. El duelo disputado en Old Trafford destacó por numerosas ocasiones, pero sobre todo por la polémica. Acciones antideportivas fueron protagonistas por encima del fútbol. Los goles de Marcos Rojo y de Josh King fueron los únicos que consiguieron sobrepasar las porterías de Boruc y De Gea, en un partido donde el United mereció más, dejando a un lado las merecidas expulsiones que deberían de haber sufrido Mings e Ibrahimovic.

Tindall comenzó destacando el gran trabajo y esfuerzo realizado por los suyos: "El partido estuvo lleno de acontecimientos de mucha acción, pero para nosotros fue algo positivo el hecho de venir aquí, realizar el gran esfuerzo que realizamos, y poder irnos a casa con un punto". Tras la expulsión de Surman, los 'Cherries' vieron como el partido se les volvía cuesta arriba, pero consiguieron solventar la situación manteniendo el empate en el luminoso: "Teníamos que aguantar durante toda la segunda mitad. Por suerte, trabajamos durante toda la semana momentos de constante defensa; por lo que pudimos aplicarlo en el campo y salió a la perfección".

"Gracias a que han aplicado el trabajo entrenado durante toda la semana, y a que cada uno ha hecho un esfuerzo increíble, hemos conseguido un punto y salir del campo con sensaciones bastante positivas" aclaraba el segundo entrenador del Bournemouth. En cuanto a la polémica, Jason Tindall no ha querido mojarse, aclarando que no había visto ninguna jugada repetida: "La primera amarilla para Surman me pareció algo excesiva. Es una pena que haya sido expulsado porque estábamos realizando un buen partido, y quién sabe lo que podría haber sucedido. Aún no he podido ver ninguno de los incidentes de Mings, pero los chicos me han dicho que ha recibido un codazo, por lo que el árbitro debería haber tomado otra decisión. Pero lo más importante es el fantástico punto que hemos conseguido".

Mings e Ibrahimovic, protagonistas del encuentro | Foto: afcb.co.uk

Más allá del fútbol, Mings e Ibrahimovic protagonizaron las escenas más destacadas del encuentro. Todo dio pie a la trifulca, cuando Mings, tras levantarse del césped y seguir luchando por el balón, se cruzó con Zlatan que estaba en el suelo, y fue el jugador del Bournemouth quien intencionadamente o no, piso la cabeza del sueco. Tras esto, a la siguiente jugada, fue el sueco el que, en un balón aéreo, terminó impactando un codazo en la cabeza del jugador 'cherrie' que provocó el delirio de todos sus compañeros, ya que pedían la segunda tarjeta amarilla para Zlatan; todo se terminó resolviendo con la segunda amarilla para Surman que poco tuvo que ver en toda esta historia.

"Fue una buena batalla durante todo el encuentro; ciertamente la disfruté"

Tras el encuentro, el propio Tyrone Mings opinó sobre su acción y sobre la de Ibrahimovic: "Obviamente no quise pisarle. Fue una situación desafortunada que seguramente será malinterpretada". Respecto al codazo que recibió, Mings también pensó que Ibra no lo hizo intencionadamente: "Tampoco lo vi como algo intencionado. Es un juego físico y si lo hizo aposta o no, es algo que no sé. Todos sabemos lo grande que es Ibra y todo lo que ha conseguido. Pienso que lo hice tan bien como lo haría cualquier defensor. Él es una persona grande, física, y fuerte para jugar en su contra. Cuando las cosas van en contra de nosotros lo que podemos hacer es estar unidos y trabajar juntos".

Finalmente, antes de acabar, Tindall elogió a su guardameta Artur Boruc, y explicó la situación en la que se encontraba Eddie Howe: "Artur es un fantástico portero. Desde el primer día que llegó, ha sido magnífico para nosotros. Tras su error cometido la semana pasada, se levantó, y calló las críticas de la mejor manera: haciéndolo en el campo". "Ahora mismo Eddie no se siente muy bien por desgracia. Después del partido, en el vestuario, apenas podía hablar; pero estoy seguro de que en cuanto esté recuperado podrá estar orgulloso y contento con el trabajo realizado".