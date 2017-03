Marco Silva: ''Tenemos que creer''

Google Plus

Marco Silva dirigiendo a los suyos. Foto: Hull City

Toca seguir y creer. Ésto es lo que deben de pensar los seguidores del Hull City tras ser derrotado por 3-1 ante un Leicester City que marcaba la línea del descenso. Y en eso también piensa Marco Silva, el técnico del Hull City que, después del partido, analizó el encuentro y dio un mensaje de ánimo a la hinchada de los tigres: ''Tenemos que creer''.

Y así empezaron el partido. Pues fue el Hull City, gracias al gol del centrocampista Sam Clucas, el equipo que empezó por delante; pero un cuarto de hora después, Fuchs empató para los locales y a partir de ese momento los visitantes se fueron decayendo durante el partido, falló muchas ocasiones y el Leicester se deshizo del equipo de Silva en la segunda mitad al marcar dos goles más, los de Mahrez y Huddlestone en propia puerta.

El entrenador Marco Silva analizó el juego de sus chicos: ''Al principio del partido habíamos empezado bien, tuvimos buenos contra-ataques, incluso empezamos ganando el partido, pero el Leicester reaccionó y marcó. El 1-1 era un resultado justo al finalizar la primera parte'', afirmó el técnico conforme con la actuación del primer tiempo de sus jugadores.

En la segunda parte, el Hull City encajó los goles de la derrota. El entrenador lo analizó: ''Empezamos muy bien la segunda parte y tuvimos dos buenas oportunidades de marcar, pero un tiro al poste y una buena parada de Schmeichel impidieron que hagamos más goles''.

''En la segunda parte tuvimos dos grandes ocasiones para marcar, pero no lo hicimos y tenemos que mejorar mucho'' Aún así, el ex técnico de Olympiakos y Sporting de Lisboa entre otros, ya mira al próximo partido para buscar una nueva oportunidad: ''Ahora es el momento de analizar nuestro juego contra el Leicester, y luego comenzar a trabajar para el próximo partido. Tuvimos la oportunidad de anotar más goles contra ellos, pero no lo tuvimos y eso es algo que tenemos que mejorar'', se lamentó el técnico por la falta de goles de su equipo. Pues los máximos goleadores de su plantilla son el defensa Michael Dawson y el uruguayo Abel Hernández, que tan sólo han marcado tres goles en lo que va de temporada.

Los jugadores del Hull City se lamentan tras un gol encajado. Foto: Getty Images

El próximo partido del Hull City en Premier League es crucial para el objetivo de la salvación, pues se enfrenta a un rival directo, el Swansea, y de ese partido habla ya el técnico portugués: ''Para nuestro próximo partido tenemos que trabajar duro durante toda la semana y preparar lo mejor posible el encuentro. Todo está muy apretado en la parte baja de la clasificación por lo que es un partido muy importante para nosotros. Siempre creemos que podemos cambiar nuestra situación''. El Swansea, que ganó su partido contra el Burnley, está a cinco puntos fuera del descenso y a seis puntos del Hull City.

Por otro lado, sigue el calvario del Hull City fuera de casa y es que sólo ha ganado una vez a domicilio en esta temporada, y fue precisamente contra el Swansea por 0-2 hace ya más de seis meses. Desde entonces, sólo han acumulado derrotas y empates a lo largo del año, y es el tercer peor visitante de la Premier League, sólo por delante del Leicester y Burnley (que no han ganado ni un partido). El equipo de Marco Silva ha sumado cinco puntos de 42 posibles fuera de casa, sin duda, un dato bastante negativo si aspira a permanecer en la Premier League