Lukaku: "Soy uno de los mejores de la Premier League, pero tengo que probarlo en la Champions League"

Lukaku cleebrando un tanto en la Europa League. Foto: Everton

El Everton sigue pendiente de Romelu Lukaku, y es que si quiere dar el ansiado salto de calidad, necesita que sus compañeros le acompañen en esta aventura.

"Necesito probar que pertenezco al grupo de jugadores de la Champions League" El delantero belga ha dicho por activa y por pasiva que desea probarse al más alto nivel, aunque su agente ha asegurado que tiene su renovación acordada con los Toffees al 99%. Ronald Koeman confirmó que esperarán a ver la decisión del jugador a final de temporada y en la mañana del domingo, le confirmó en una entrevista televisiva a Jamie Carragher lo que todos ya saben, que quiere disputar Champions League sea en Liverpool o fuera. "Es difícil compararme con otros delanteros como Luis Suárez o Robert Lewandowski porque ellos pueden demostrar su calidad en la UEFA Champions League. Esos partidos de primer nivel son aquellos que sirven para mostrarle a la gente que estás donde te mereces, necesito probar que pertenezco a ese grupo", dijo el joven ariete.

Lukaku en un encuentro la temporada pasada. Foto: Getty Images

Al ser preguntado por lo que diferencia a los buenos delanteros del resto, Lukaku no lo dudó y dijo: "Creo que es ese pequeño punto que te hace especial. Todos pasamos por una racha donde no marcas goles o donde el equipo no gana, y muchos explotan. Creo que tengo ese punto y cada vez más, porque antes me acusaban de no jugar con pasión". "Creo que simplemente no desmuestro mis emociones en público, porque soy un tipo muy cerebral y pienso mucho sobre cómo ganar cada partido. En algunos momentos no lo puedes evitar y te asaltan las emociones, algo que a veces ayuda", analizó.