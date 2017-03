Bienvenidos a la República Independiente de Harry Kane

Google Plus

Apareció el Sol por primera vez en White Hart Lane, literalmente, desde hace siglos. La lluvia y las nubes se alejaron para la sorpresa del respetable allí presente, pero no se llevaron consigo a Harry Kane. El delantero inglés es como aquel trabajador que acude a su jornada laboral cada día. Llega, anota y se va. En Londres lo volvió a hacer y ya van 19 veces esta temporada. Un doblete suyo activó a la bestia que había en el bando rival (Lukaku) y el final del partido se asemejó más a lo que teníamos previsto. Intercambio de golpes y de goles. No hubo "sorpasso" y el Tottenham sigue con su paso firme en la carrera por la Premier. Hay vida más allá del Chelsea.

Y los "spurs" se encargaron de confirmarlo desde el inicio. De nuevo la defensa de tres atrás, de nuevo Dembélé y Wanyama en el doble pivote, y de nuevo el trío de gala arriba. Eriksen, Alli y Kane están firmando unos meses estratosféricos. Asisten, marcan y hacen jugar. Pocos equipos más completos que este combinado y por ello Ronald Koeman tenía un plan. Minar el centro del campo.

Foto: Premier League

Para ello, el técnico holandés alineó a cinco mediocentros en el once inicial. Barry, Schneiderlin, Gueye, Davies y Barkley (éste con más proyección ofensiva). Y le salió bien. Bueno, más o menos. Los primeros veinte minutos del duelo estuvieron marcados por las imprecisiones, los balones divididos y la lucha en el círculo central. Ni tiros ni ocasiones. Las dos mejores escuadras de la Premier (junto a los "blues", claro está) en los dos últimos meses, no estaban ofreciendo el espectáculo esperado. La película de Koeman estaba saliendo a la perfección, pero apareció el protagonista de siempre. Con un gol de siempre. Harry Kane cogió el balón a treinta metros de la portería, se peleó con varios "toffees" en su conducción, y terminó enviando el esférico al fondo de las mallas. Disparo seco, al palo corto e imparable para Joel Robles. En Londres ya lo han visto mucho pero no se cansan de hacerlo.

A partir de ahí, ola "spur". Pochettino adelantó líneas de presión y sus jugadores respondieron con quince minutos de arrollo total. Desatados y agresivos. A punto estuvieron de ampliar el marcador en varias ocasiones, pero la salida hacia túnel de vestuarios fue lo único que se concretó. Parece ser que ahí, durante el descanso, la idea de finiquitar el encuentro lo antes posible era lo único importante y para conseguirlo solo hay un hombre capacitado. Error garrafal en la salida del Everton que aprovecha Eriksen para robar el balón y encontrar a un Harry Kane solo, con espacio, y con tiempo para definir. El desenlace lo conocemos todos. 2-0 y los tres puntos tenían toda la pinta de quedarse en White Hart Lane.

Foto: Premier League

De qué manera responde el Tottenham cada vez que un equipo visita su estadio. Agresividad y determinación. Ni un minuto para respirar. Ya lo decía Koeman en la previa, "tienen grandes jugadores como Alli y Eriksen y unos laterales muy profundos. Son muy ofensivos". No se equivocó el holandés. El dominio de los chicos de Mauricio Pochettino era tal, que hasta el minuto 81 el combinado de Goodison Park no había hecho ningún tiro entre los tres palos. Eso sí, hay que decir por qué lo hizo. Un resbalón de Jan Vertonghen, parecido al de cualquier turista que pisa por primera vez la nieve, regaló una ocasión de oro a Romelu Lukaku. Para este tampoco hace falta decir nada más. Derechazo cruzado y los visitantes se volvían a meter en el partido después de no haber hecho nada.

No se lo esperaban los aficionados. La victoria parecía clara y más con la entrada de Harry Winks. El canterano está irrumpiendo con fuerza esta campaña, pero su porcentaje de pases (el mejor de toda la plantilla "spur") no es suficiente para las estadísticas. Es por ello que vio una falta en la frontal, le dijo a Alli "corre que te la pongo", y dicho y hecho. Golpe de tobillo del prodigio inglés para certificar su 13 tanto y el 3-1 en el electrónico a falta de un minuto. Qué bueno es.

Foto: Premier League

Enner Valencia maquillaría aún más el resultado con una postrera diana al final, pero ya todo el pescado estaba vendido. Partidazo al final pero dominio de Harry Kane el resto. Dominó el encuentro el tiempo que quiso. Aquellos que lo retrataban como flor de un día, llevan en la cueva más dos años y no saldrán de allí. Si él sonríe el Tottenham también lo hace y así es como siguen segundos en la clasificación. Quedan 33 puntos por disputarse y están a siete. Hay tiempo.