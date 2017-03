Dos zarpazos del City para llevarse la victoria

Google Plus

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la Jornada 27 de la Premier League, entre el Sunderland y el Manchester City en el Stadium of Light.

El Stadium of Light despertaba con ilusión y con ganas, los de David Moyes querían darle la sorpresa al gran Manchester City. Pero no ha podido ser, la calidad de los delanteros de los celestes se ha impuesto al muro de los Black Cats.

El Sunderland salía con fuerza al partido, pues en su posición de colista está necesitado de puntos, y más ahora que sus inmediatos competidores se están poniendo las pilas.

Demasiada posesión, pocas ocasiones

Los primeros minutos de partido se han caracterizado por un ritmo lento, con bastante posesión por parte del Manchester City. Parece que esto es lo que habían planteado los de Pep Guardiola, pues con la calidad de sus delanteros tarde o temprano tendrían que ver la puerta.

El City mantenía la posesión, pero no convencía, no lograba hacerle daño al rival. Los Black Cats muy bien encerrados en su campo, y el City intentando sin éxito encontrar huecos. La diferencia tan grande que hay en la clasificación, no se apreciaba en el terreno de juego.

Pese a que los Citizens eran los que llevaban el peso del partido, las dos primeras ocasiones serían para el Sunderland. La primera de ellas en el minuto 20, Borini asistió a Defoe que mandó el balón al poste derecho con un remate desde fuera del área. Posteriormente, en el minuto 35, Billy Jones remató de cabeza desde el centro del área, en un córner asistido por Januzaj.

Pero las ocasiones del Sunderland fueron en vano. En la segunda ocasión que ocasionaba el City llegaría el gol que abría el marcador. Sergio Agüero remató a quemarropa un centro de Sterling, que acabaría dentro de la portería (min. 42).

Con esto se llegaría al final de la primera parte. Una parte con un juego insulso, sin ritmo y con muy pocas ocasones.

El desvanecimiento del Sunderland

La segunda parte vendría con más de lo mismo. Largas posesiones de los Citizens, y el Sunderland encerrado con todo el equipo en su campo. Esto beneficiaba al City, que con el 0-1 en el marcador, marchaba tranquilo.

En el minuto 58 llegó el segundo gol del partido. Silva asistiría al senegalés Leroy San, que machacaba desde la izquierda. Golpe para el Sunderland que no reaccionaba.

Parece que el Sunderland solo tuvo capacidad de responder una vez después del segundo gol. Un remate a ras de suelo de Sebastian Larsson que rechazaría Caballero con gran majestuosidad.

A partir de esto el partido se desvanecía y los Black Cats se sumían en el pozo de la Championship. Poco a poco se iban desangrando y ven como la segunda categoría está más cerca.

Ndong y Billy Jones

El poco juego que ha podido demostrar del Sunderland pasó por estos dos jugadores.

En primer lugar, el gabonés Didier Ndong ha hecho un gran partido. Hay que destacar, sobre todo, su juego sin balón. Ha marcado maravillosamente a Touré, que aún así ha hecho un gran partido. Ha demostrado porque es uno de los jugadores más importantes de su selección (Gabón) y también ha manejado el juego ofensivo de su equipo.

Billy Jones ha sido el otro jugador destacable de David Moyes. El lateral derecho es el que ha gozado de más ocasiones en el partido. La mayoría de ellas de cabeza, tras grandes centros de sus compañeros.

El Manchester City ha logrado su cuarta victoria y hace que los de Guardiola sigan con ilusiones de pelearle el liderato al Chelsea.

Agüero en racha

El City debe gran parte de su victoria al Kun Agüero, que sigue con su racha de goles. La Champions fue un paso importante para el Kun, que logró un doblete frente al Mónaco.

Luego, repetiría la historia en la FA Cup frente al Huddersfield Town marcando otros dos goles. Con el gol de hoy suma 5 en los últimos 3 partidos, lo que hace un promedio de 1’66 goles por partido.