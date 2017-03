Un paso más en el Olímpico de Londres

Cesc Fàbregas celebrando su gol anotado ante el Swansea. Foto: Chelsea

El líder visita el Olímpico de Londres. Este lunes el Chelsea visita al estadio londinense para enfrentarse al West Ham. Los de Antonio Conte buscarán la victoria para restablecer el colchón de puntos frente a sus rivales en la tabla de la Premier League. Para ello, los "Blues" tendrán que ganar al West Ham de Bilic.

El West Ham, en buena forma

El combinado londinense está realizando una temporada pobre si se compara con la pasada. Los problemas a principios de temporada hicieron que el club coqueteara con el descenso en los compases iniciales de la Premier League. Una vez superada la situación, llegó el mercado invernal, donde Payet hizo las maletas para regresar a Francia. Se bajaba del carro uno de los pilares del West Ham.

No obstante, Bilic ha sabido sobreponerse a la baja del francés. El técnico "Hammer" cambió el sistema gracias a las incorporaciones de Snodgrass (Hull City) y Fonte (Southampton), que fortalecieron el medio del campo y la defensa respectivamente. El escocés aportó lo que el club perdió tras la marcha de Payet y el luso trajo experiencia tras dejar la capitanía del Southampton durante el mercado invernal.

El West Ham es de los peores equipos como local en la Premier League, pese a que la mayoría de puntos del combinado de Bilic han sido ganados en el Olímpico de Londres.

El conjunto "Hammer" ha ganado cinco encuentros en casa, ha empatado tres y ha perdido otros cinco. Cabe destacar que en todas las derrotas como local el West Ham ha encajado dos o más goles.

Antonio Conte pide calma

Los resultados del Chelsea no podrían ser mejores. Los "Blues" van primeros con un gran margen sobre sus competidores, siguen vivos en la FA Cup y tienen casi en el bolsillo su regreso a la Champions League. No obstante, Conte pide calma. El trabajo aún no está hecho. El técnico italiano ya ha manifestado en varias ocasiones que la liga aún no se ha terminado. Sus jugadores tienen presente que deben jugar aún doce encuentros más para finalizar la temporada en la Premier League de una manera exitosa, y para ello deben tratar cada duelo como si fuera el último.

Para el partido de mañana, el técnico italiano tiene un serio problema el cual él considera como "positivo". Las recientes positivas actuaciones de Cesc Fàbregas han hecho que le quitara el sitio a Matic en el encuentro ante el Swansea City, y el catalán aprovechó la oportunidad: anotó un gol y asistió en otro en el que además fue su encuentro número 300 en la Premier League. El serbio o el español acompañarán a Kanté en el centro del campo "Blue".

Cabe recordar que el Chelsea es el segundo mejor visitante de toda la competición con 27 puntos, a tres del Manchester City (30), quienes han disputado un encuentro más a domicilio. Los de Antonio Conte solo han perdido dos veces fuera de los muros de Stamford Bridge, un estadio que ha recuperado su fama de fortaleza tras la nefasta temporada pasada.

Quieren la revancha

Los visitantes perdieron a inicios de temporada en el Olímpico de Londres ante el West Ham por 2-1 en la EFL Cup. Antonio Conte, que en ese momento ya usaba la 3-4-3, dio la oportunidad a varios jugadores como Chalobah o Aina que no cumplieron ante el equipo de Bilic. Los "Blues" terminaron siendo eliminados pese a recortar distancias en los últimos compases del partido. Mañana tendrán la oportunidad de vengarse pues se trata de uno de los pocos resultados negativos que han tenido que afrontar los del oeste londinense en esta brillante temporada.

Posibles alineaciones iniciales