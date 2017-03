Wenger: “No he tomado una decisión. Voy a esperar unpoco y ver cómo termina la temporada”

Wenger y Mertesacker en la rueda de prensa previa al partido | Fotografía: Arsenal

Las desgracias no le vienen solas al Arsenal. Si tras perder en casa ante el Watford contra todo pronóstico, llegó otra derrota ante el Chelsea en Stamford Bridge, ahora la debacle en Liverpool puede anteceder a una eliminación europea que puede dejar muy tocado al equipo de Arsène Wenger. Un Wenger que por otro lado, con cada una de estas decepciones se centra aún más en una diana que recibe los disparos de la prensa, aficionados y rivales. Como es habitual antes de los encuentros de la UEFA Champions League, el técnico francés acompañado por Per Mertesacker, ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar la situación en la que está el club en estos momentos. Con un frente abierto en torno a Alexis Sánchez, el técnico ha tenido que ponerse serio en demasiadas ocasiones llegando a cuestionar, incluso las preguntas de algunos periodistas.

Las renovaciones parecen estar sobreponiéndose al momento por el que pasa el Arsenal. Tres son los nombres que monopolizan este tema, pues ni Alexis Sánchez, ni Mesut Özil ni el propio Arsène Wenger han firmado aún su continuidad con el equipo de Londres. Resulta complicado incluso, determinar cuál es la más complicada, pues todos atraviesan fases en las que parece que van a abandonar el club y etapas en las que demuestran su continuidad en la institución Gunner. Sí es más fácil enlazar dos de estos temas. Precisamente, el francés y el chileno parecen no tener una relación del todo óptima, pues la suplencia en Liverpool, en el que era uno de los partidos más importantes de aquí al final de la Premier League, disparó todos los rumores sobre el entendimiento entre jugador y técnico.

"Cuando no se ganan los partidos no siempre las historias son reales y tenemos que aceptarlo"

Como no podía ser de otra manera, el galo fue cuestionado por todo esto en la rueda de prensa previa: “No ha pasado nada con Alexis. En absoluto. Expliqué después del partido ante el Liverpool que me decidí por una opción más directa en el juego. Eso fue lo que pasó. Esa fue la única razón de mi decisión”. De esta forma, desmiente todos las filtraciones que apuntan a una bronca en el vestuario entre el de Tocopilla y algún compañero tras el mal partido ante los Reds: “Es completamente falso. Entiendo que tengáis que llenar los periódicos, y eso hay que respetarlo. Cuando no se ganan los partidos no siempre las historias son reales y tenemos que aceptarlo”. Acusando a la prensa de manipular todo lo que sucede en el vestuario Gunner, el francés resalta, además, que su relación con el chileno es “honesta y normal, como con cualquier otro jugador”.

Lejos de aplacar la polémica, Wenger tampoco ha confirmado la titularidad del hombre más influyente del Arsenal frente al Bayern Munich en un partido que puede ser trascendental en el devenir de la temporada y en el futuro del equipo londinense. Estando de acuerdo en que es uno de esos jugadores especiales con los que cuenta, prefiere apuntar al equipo como la principal arma: “No niego que sea una pieza vital, pero todos los jugadores son ganadores. Los jugadores que juegan a este nivel ya están comprobados. Lo importante es que actuemos como un equipo”. Cómo pueden sentar estas valoraciones al propio Alexis no se puede conocer, aunque sí está claro que su futuro es una incógnita. “No nos vamos a alargar en la visión. La felicidad a corto plazo es más fácil de conseguir que a largo plazo, por lo que nos vamos a centrar en el corto plazo”, aseguró Wenger.

"No creo que haya que preguntarles a los jugadores si quieren a un entrenador o no"

Si todo eso se mueve en torno al futuro del delantero chileno, no menos importante es la continuidad del propio Arsène Wenger. Muchas son las voces que apuntan a que esta será su última temporada al frente de un banquillo en el que ya ha estado más de veinte años. Sin embargo, desmigando sus declaraciones en las últimas ruedas de prensa, todo apunta a que el francés prefiere ceder el testigo de su continuidad a la institución de Londres: “Sinceramente, no creo que haya que preguntarles a los jugadores si quieren a un entrenador o no. Son los jefes los que deciden si uno está aquí o no. Puedo entender las críticas después de estos resultados, pero no que los jugadores tengan que elegir si me quedo o no”. No obstante, la mayor pista sobre su continuidad la da cuando valora una temporada que una vez más, está influenciada por una dosis de mala suerte en el cruce de octavos de final de la UEFA Champions League: “En primer lugar, este periodo siempre es muy difícil, ya que se disputan los octavos de la Champions. En los últimos cuatro o cinco años siempre hemos jugado contra el FC Barcelona o el Bayern Munich, que son el mejor o el segundo mejor equipo de Europa. Si nos fijamos en los últimos años también podemos decir que lo hemos hecho bien desde marzo hasta mayo”.

Finalizando con el tema de su renovación, aplaza todo al momento en el que pueda comprobar cómo será el final de la temporada: “No he tomado una decisión todavía. Voy a esperar un poco y ver cómo termina la temporada. He estado aquí veinte años y he construido este club. Es importante para mí que tengamos éxito y por eso me he dado un poco más de tiempo”. Sobre este tiempo, dice no saber su duración, algo que mantiene más viva si cabe la incertidumbre en una grada que transmite nerviosismo al no saber qué será del futuro de su equipo.

"Özil no estará en el equipo"

El tercer hombre en discordia, Mesut Özil, ha saltado a la noticia tras reconocer el propio Wenger que no estará en el partido ante el conjunto bávaro: “No está en el equipo. Solo tuvo una sesión de entrenamiento porque estaba enfermo toda la semana pasada y no creo que esté listo físicamente para entrar en el equipo. Debe estar bien para el fin de semana”. Con esto, añade además que “será un equipo similar al que se enfrentó al Liverpool el sábado”. Lo cierto es que, por el bien del conjunto del Emirates Stadium, se espera que el rendimiento de los jugadores no sea el mismo, pues el del sábado fue uno de los peores partidos que se le recuerdan a un Arsenal apático, falto de ritmo e ideas.