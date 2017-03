Las bandas sonoras de la vigésimo séptima jornada de la Premier League 2017

Google Plus

La cuenta atrás ya ha empezado y cada punto vale su peso en oro. Los de arriba pelean por desbancar de su trono al Chelsea mientras que la batalla por la salvación está que arde. La vigésimo séptima dejó lucha, coraje, besos y magia. Repasa una ecléctica banda sonora repleta de hits de ayer y hoy.

Manchester United 1 - Bournemouth 1

“Fight for it” - Lucy Spraggan

Si por alguna cosa se caracterizó el partido que abrió la jornada fue por el coraje y la intensidad de ambos equipos. Sin embargo, ésta llegó a límites insospechados y la pareja Zlatan Ibrahimovic - Tyrone Mings fue protagonista de unas de las imágenes más tristes de la temporada. En una acción del partido Mings pisó la cabeza del delantero sueco, quien en una jugada posterior lanzó un tremendo codazo al defensa inglés. Lamentable escena en un partido tosco en Old Trafford, donde los Reds perdieron una gran oportunidad para lanzarse a por el Top-4.

West Bromwich Albion 0 - Crystal Palace 2

“Double Trouble” - Lynyrd Skynyrd

Parece que el Crystal Palace de Sam Allardyce empieza a carburar. Segunda victoria consecutiva y triunfo de mérito para los Eagles en una campo nada fácil como es The Hawthorns. Con la salvación prácticamente en el bolsillo el West Brom firmó un choque muy discreto y cedió ante un Palace liderado por Zaha y Townsend. Los dos extremos hicieron gala de poderío físico y con dos buenos goles se embolsaron una victoria crucial para alejarse de la zona de descenso.

Watford 3 - Southampton 4

“Courage” - Villagers

Golpe de carácter del combinado Saint. Los costeros se recuperaron de la mejor manera posible de una dolorosa derrota en la final de la Copa de la Liga. Liderados por el talentoso Nathan Redmond, los de Puel remontaron el tanto inicial de Troy Deeney para acabar llevándose el choque por 4 a 3. Nada destacable de un Watford que tiene prácticamente la permanencia en el bolsillo.

Swansea City 3 - Burnley 2

“Besos” - El Canto del Loco

Tirando besos acabó Fernando Llorente el partido. El delantero pamplonica firmó dos testarazos que valieron su peso en oro, el segundo en el tiempo de descuento para certificar la victoria de los Swans. Entretenida batalla la vivida en el Liberty Stadium. Final feliz para los de Paul Clement, que con tres puntos más tienen la salvación más cerca.

Stoke City 2 - Middlesbrough 0

“It’s Now or Never” - Elvis Presley

Sin margen se queda el Boro de Aitor Karanka. Tras una primera vuelta correcta, los Smoggies son candidatos al descenso tras una pésima racha de resultados. El mayor problema ha estado la falta de gol, asignatura pendiente que trataran de mejorar en casa contra el Sunderland en un duelo que será clave para ser equipo Premier la temporada que viene. Marko Arnautovic fue el héroe Potter con dos goles en la primera parte.

Leicester City 3 - Hull City 1

“That Old Black Magic” - Frank Sinatra

El despido de Claudio Ranieri parece no haber sido tan mala decisión al fin y al cabo. Sin el técnico italiano al mando los Foxes encadenan dos convincentes victorias y cogen aire tras ocupar la zona de descenso. Esta vez la víctima Fox fue el Hull de Marco Silva, que a pesar de haber abierto el marcador cedió ante la clase de un buen Riyad Mahrez y los suyos.

Liverpool 3 - Arsenal 1

“Should I Stay or Should I Go” - The Clash

Como los míticos The Clash cantaron, Arsène Wenger no tiene nada claro su futuro. El porvenir Gunner pasa por la decisión del entrenador galo, especialmente cuestionado tras una pobre segunda mitad de la temporada. Esta vez los londinenses no fueron rival para un efectivo Liverpool, que con Roberto Fimino y Sadio Mané a la cabeza dejaron el triunfo en un pletórico Anfield.

Tottenham Hotspur 3 - Everton 2

“Deja Vu” - J. Cole

Como si de un dejà vu se tratara, los Spurs de Mauricio Pochettino se amarran a los primeros puestos de la tabla. Una vez más fue Harry Kane el estandarte de los londinenses, y con dos zarpazos puso de pie a White Hart Lane y dejó el partido casi sentenciado. Enfrente un Everton tímido y cauto en exceso, ante el vendaval de juego de un Kane en estado de gracia.

Sunderland 0 - Manchester City 2

“Wizard” - Martin Garrix & Jay Hardway

Sin sombrero ni varita David Silva llevó el compás de su equipo en el Stadium of Light. El canario fue el metrónomo Citizen y fue protagonista en los dos goles que le sirvieron a los de Pep para lograr un buen triunfo a domicilio. Por otro lado el Sunderland se hunde cada día más en el fondo de la clasificación y tiene muy complicado salvar la categoría.

West Ham United 1 - Chelsea 2

“10/10” - Paolo Nutini

Tras el triunfo Spur, los de Conte no podían fallar en el derbi londinense que cerraba la jornada. Y así fue. Con un planteamiento atrevido y una actuación colectiva muy sólida, los Blues llevaron la iniciativa tanto en el juego como en el marcador con goles de Hazard y Costa. En el último suspiro Manuel Lanzini maquilló el marcador para los Hammers, aunque era ya demasiado tarde. De esta manera el equipo Blue vuelve a poner tierra de por media con un colchón de 10 puntos.