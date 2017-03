Hughton: "Es una pena perder a Duffy, pero confío en mi plantilla"

Google Plus

Hughton durante el encuentro ante el Forest. Foto: Richard Parkes

El Brighton and Hove Albion llega a ese momento de la temporada donde debe enfrentarse a sus fantasmas, pues la historia reciente demuestra que es su peor enemigo. Tres de las últimas cuatro temporadas han acariciado el ascenso directo, y en todas han terminado cayendo en los play-offs, por lo que terminar entre los dos primeros se hace imprescindible.

Quizá por ese vértigo que produce ser la primera plantilla en conseguir ascender a la Premier League al conjunto costero se han cosechado dos derrotas consecutivas. La primera ante el Newcastle United en un duelo por el liderato que terminó con los de Rafa Benítez asegurándose (salvo catástrofe) el título de campeón, y después una sorprendente derrota por 3-0 ante el Nottingham Forest.

Bong, Duffy y Pocognoli serán baja ante el Rotherham United Este martes viajan al New York Stadium para enfrentarse al peor equipo de todo el país, el Rotherham United que ya tiene a casi 20 puntos la salvación y está hundido con 17 puntos en la última plaza. Lo que debería ser un partido sencillo se convierte en un duelo a vida o muerte por las múltiples lesiones de los Seagulls en defensa, pues Gaetan Bong, Shane Duffy y Sebastien Pocognoli se perderán el duelo, aunque Chris Hughton ha asegurado confiar plenamente en todos los miembros de su plantilla.

"No es solo en el centro de la defensa donde tenemos muchas bajas, porque ha habido varios momentos de la temporada donde por cosas de la vida terminas teniendo muchas lesiones. Duffy y Dunk han jugado juntos y muy bien la mayoría de la temporada y es una pena que tenga que someterse a una operación, pero para eso tenemos la plantilla que tenemos", explicó el técnico. "Dunky es un gran jugador y muy importante para nosotros, y quizá es uno de esos que quiere tener más responsabilidad en los momentos importantes, Uwe Huenemeier tiene mucha experiencia, Bruno Saltor comenzó la temporada como central y Fijayo Tomori también puede jugar en el centro de la zaga, así que tenemos opciones", aseguró ante las cámaras.

Duffy se marchó lesionado ante el Forest. Foto: Richard Parkes

Sobre las dos derrotas consecutivas no dudó en no eludir responsabilidad, pese a las controvertidas decisiones arbitrales y las lesiones. "Estas cosas pasan en el fútbol y si vuelvo a ver el partido del Nottingham Forest entiendo que hubo malas decisiones arbitrales, pero la responsabilidad y la culpa es nuestra. Los jugadores lo saben, pero también entienden que a lo largo de una temporada vas a tener malos partidos, y no cabe duda que el del sábado lo fue", analizó.

"No siempre se puede ser igual de bueno, pero este deporte te da la oportunidad de reaccionar rápido" "Lo bueno de este deporte es que tienes una oportunidad casi al momento de reaccionar, y este grupo ya ha mostrado en muchas ocasiones que cuando necesitamos una reacción, la tienen. Es la naturaleza de este juego porque no puedes ser igual de bueno todo el tiempo, pero cuando no estás tan bien, siempre tienes una oportunidad para cambiar las tornas", dijo Chris Hughton.

Llegado el tramo final de la temporada, los medios ya le preguntan al técnico del Brighton con cuántos puntos se sentiría seguro de lograr el ascenso, estando en estos momentos seis por encima del Huddersfield Town que ocupa la tercera posición. "Se me ha hecho esta pregunta muchas veces, y no quiero que parezca que la estoy esquivando, pero es que realmente no tengo ni idea. Esta liga es impredecible y está llena de sorpresas", apuntó.

Hughton en su encuentro ante el Preston. Foto: Argus

"Por lo visto la última temporada, 89 puntos te meten entre los dos primeros en la mayoría de los casos. La respuesta más sencilla es la verdad, que no lo sé, creo que en realidad esta es la mejor manera de afrontar este asunto. Tenemos que acercarnos a cada partido con la mentalidad de ir de uno en uno, y ganando todos los partidos que sean posibles para tratar de conseguir más puntos que nadie por debajo de nostros", finalizó diciendo Hughton antes del crucial partido del martes.